SNAI – Europa League: Lazio in discesa, per la Roma è dura. A 1,21 la quinta vittoria di Baroni, a 4,25 l’impresa di Ranieri

(Adnkronos) – Nella quinta giornata in programma giovedì, i biancocelesti ospitano i bulgari per restare in vetta; giallorossi in casa del Tottenham. In Conference, facile anche la Fiorentina con il Pafos: «1» a 1,35 Milano, 27 novembre – A un punto dalla vetta in campionato, prima da sola a punteggio pieno in Europa League. La Lazio non ha nessuna intenzione di fermarsi e giovedì, all’Olimpico, è pronta a dare l’assalto alla quinta vittoria su cinque contro i bulgari del Ludogorets. Una vittoria, quella della squadra di Baroni, su cui i quotisti Snai non hanno dubbi, con il segno «1» a 1,21, il pareggio a 6,50 e il colpo del Ludogorets a 12. Under e No Goal, rispettivamente a 1,53 e 1,65, partono in vantaggio rispetto a Over e Goal, in lavagna a 2,30 e 2,15. Il Taty Castellanos prenota un gol a 1,90, seguito da Pedro a 2,75 e dalla coppia Noslin-Zaccagni a 3,00.

Roma a Londra Nettamente più duro il compito dell’altra italiana impegnata in Europa League. La Roma, reduce dal ko di Napoli nel match d’esordio di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, fa visita a un Tottenham lanciatissimo, che arriva dalla vittoria sul campo del Manchester City in Premier League anche se costretto a rinunciare a Vicario, infortunato. Poche speranze per i giallorossi, con la vittoria degli Spurs a 1,70 e gli altri due esiti offerti entrambi a 4,25. Se il Goal a 1,45 ha quota più bassa rispetto al No Goal a 2,55 e l’Under a 1,63 è avanti rispetto all’Over a 2,10, Solanke a 2,50 guida la lavagna dei possibili marcatori; per la Roma rispondono Dovbyk a 3,00 e Dybala a 3,50.

Conference League Giovedì in campo anche la Fiorentina, che dopo il ko contro l'Apoel affronta un'altra squadra cipriota, il Pafos. Al Franchi, pochi dubbi sul ritorno alla vittoria della squadra di Palladino, in lavagna a 1,35. Per «X» e «2» si arriva a 5,00 e 7,25, con l'Over a 1,55 che lascia prevedere una partita ricca di gol.