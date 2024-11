SNAI–Europa League:Lazio con il Porto per restare prima Biancocelesti ok a 2,40, la Roma rischia anche in Belgio

(Adnkronos) –

Le due romane cercano punti: all’Olimpico la squadra di Baroni affronta i portoghesi, quella di Juric parte con un leggerissimo vantaggio in casa dell’Union Saint-Gilloise (2,45). Conference: Fiorentina favorita a Cipro



Milano, 6 novembre 2024 – Quello che sta vivendo la Lazio è un inizio di stagione magico. E la squadra di Baroni non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo il successo di lunedì in campionato contro il Cagliari, all’Olimpico arriva il Porto per la quarta giornata di un’Europa League che vede i biancocelesti in testa a punteggio pieno insieme a Tottenham e Anderlecht. Per la sfida dell’Olimpico le quote sono dalla parte della Lazio, favorita a 2,40; per il segno «2» si sale a 2,80, con il pareggio a 3,30. Under e Over si equivalgono (1,90 e 1,80); il Goal a 1,60, invece, è nettamente avanti rispetto al No Goal a 2,15. Il Taty Castellanos è il marcatore più probabile della Lazio e si gioca a 2,75; seguono Dia a 3,75 e la coppia Pedro-Zaccagni a 4,50.

Roma in Belgio Se la Lazio vola, la Roma non riesce a uscire dalla crisi. La sconfitta di Verona è stata una brutta botta per i giallorossi, attesi dalla trasferta in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise: la squadra di Juric conserva un vantaggio minimo nelle quote («2» a 2,45) ma non può dormire sonni tranquilli e ha bisogno di tre punti per migliorare la propria classifica. Un’altra sconfitta paga 2,85, con il pareggio a 3,20, e Under e Goal a 1,70 e 1,77 che si fanno preferire a Over (2,00) e No Goal (1,95). Un gol di Dovbyk paga 5 volte la posta, uno di Dybala vale 7,00, con Soulé e Shomurodov a chiudere il podio a 8,50

Conference League Giovedì torna in campo anche la Fiorentina, impegnata a Cipro in Conference League sul campo dell’Apoel Nicosia. Così come la Lazio, anche i viola stanno vivendo un grande momento, che può continuare con un’altra vittoria bancata a 1,70; per «X» e «1» si sale rispettivamente a 3,65 e 5,00, con Under a 1,77 e Over a 1,90. Più a contatto Goal (1,83) e No Goal (1,87).

