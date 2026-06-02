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Supermicro lancia nuove soluzioni server con processori Intel Xeon 6+ per ridurre il costo totale di proprietà (TCO) e accelerare i tempi di messa online per cloud e data center su larga scala

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

SAN JOSE, California e TAIPEI, 2 giugno 2026 /PRNewswire/ — Super Micro Computer, Inc (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni complete per IA, imprese, storage e 5G/Edge con Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi il lancio di 12 nuove piattaforme server ottimizzate per i nuovi processori Intel Xeon 6+. Dotati di un massimo di 288 core ad alta efficienza per socket e capaci di offrire prestazioni per watt migliorate, i nuovi sistemi sono progettati per il cloud ad alta densità, la virtualizzazione, l’analisi 5G e altri carichi di lavoro ad alta produttività. 

“Grazie alla stretta collaborazione con Intel, abbiamo ottimizzato il nostro DCBBS con i nuovi processori Xeon 6+ per offrire una densità di core e un’efficienza senza precedenti”, ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. “Queste nuove piattaforme X14, con un massimo di 576 core E per server, migliorano drasticamente le prestazioni per watt e aiutano i clienti a ridurre i tempi di implementazione, abbassando al contempo il costo totale di proprietà (TCO) e il consumo energetico nei data center aziendali e cloud su larga scala”. 

Per ulteriori informazioni, visitare www.supermicro.com/x14    

I sistemi Intel Xeon 6+ offrono il doppio del numero di core, fino al 17% in più di istruzioni per ciclo di clock (IPC), cache di ultimo livello cinque volte più capiente e un supporto di memoria più veloce del 25% per garantire notevoli miglioramenti delle prestazioni rispetto alle generazioni precedenti. 

Principali famiglie di prodotti: 

DCBBS offre un’infrastruttura di IA completa e modulare, basata su componenti e sottosistemi validati, che consente un’implementazione flessibile, da server e reti singoli a soluzioni complete su scala rack e a livello di data center, inclusi software e servizi. 

Il portafoglio completo di soluzioni di infrastruttura di IA di Supermicro sarà esposto presso il proprio stand, al Taipei Nangang Exhibition Center, Padiglione 1, 4° piano, N0602. 

Informazioni su Super Micro Computer, Inc. 

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader globale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire soluzioni innovative e all’avanguardia per le infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G per telecomunicazioni/edge computing. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete con server, IA, storage, IoT, sistemi di switching, software e servizi di supporto. La competenza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis ci consente di sviluppare e realizzare soluzioni innovative di nuova generazione, dal cloud all’edge computing, per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le economie di scala e l’efficienza a livello globale, e sono ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà (TCO) e ridurre l’impatto ambientale (Green Computing). Il pluripremiato portfolio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare le proprie soluzioni in base al carico di lavoro e all’applicazione specifica, scegliendo tra un’ampia gamma di sistemi basati sui nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una vasta gamma di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria, ad aria libera o a liquido). 

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc. 

©Intel, il logo Intel e altri marchi Intel sono marchi di Intel Corporation o delle sue consociate. Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2991178/PR_Intel_CWF_1200x1200_CM_r2.jpg
 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg
 

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved. 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

immediapress/pr-newswire

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