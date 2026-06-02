Supermicro presenta i progetti DCBBS per NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX™ Rubin NVL8, realizzati per scalare da 5 MW a 1 GW come soluzione completa end-to-end

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

SAN JOSE, California e TAIPEI, Taiwan, 2 giugno 2026 /PRNewswire/ — Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA, cloud, storage e 5G Edge, presenta i progetti delle soluzioni modulari per data center (DCBBS) basati sulle piattaforme NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX Rubin NVL8. I piani sono progettati per l’implementazione di data center dedicati all’IA su scala gigawatt, a partire da moduli base costituiti da una singola unità scalabile da 1.152 GPU, che può essere replicata fino a raggiungere praticamente qualsiasi dimensione. I progetti DCBBS di Supermicro comprendono la progettazione e la fornitura di una soluzione completa end-to-end, con un team dedicato di esperti che copre l’intero ciclo di vita dell’implementazione. DCBBS fornisce le risorse necessarie in termini di elaborazione, archiviazione, rete, raffreddamento a liquido avanzato, distribuzione dell’alimentazione e infrastruttura in loco, accelerando i tempi di messa in linea delle fabbriche di IA su larga scala con raffreddamento a liquido.

“La piattaforma NVIDIA Vera Rubin NVL72 definisce un nuovo standard per le prestazioni dell’IA in ambito industriale, e i nostri progetti DCBBS offrono ai clienti un percorso collaudato e completo per realizzare impianti su qualsiasi scala, da 5 MW a 1 GW”, ha affermato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. “Abbiamo realizzato alcune delle prime e più grandi fabbriche di IA raffreddate a liquido, e quell’esperienza è integrata in ogni progetto: in questo modo i nostri clienti possono passare dalla progettazione alla piena operatività più in fretta che mai.”I progetti DCBBS di Supermicro affrontano le sfide legate all’implementazione pratica delle infrastrutture di IA più avanzate al mondo. La piattaforma NVIDIA Vera Rubin migliora notevolmente la densità prestazionale delle fabbriche di IA, raddoppiando la velocità in diversi ambiti di elaborazione. L’ultima architettura di riferimento di NVIDIA definisce con precisione quali caratteristiche debba avere un’unità scalabile ideale da 1.152 GPU, mentre il progetto DCBBS di Supermicro illustra i passaggi necessari per garantire il successo dell’implementazione, forte di una comprovata esperienza nella realizzazione delle più grandi strutture al mondo dedicate all’IA con raffreddamento a liquido, dotate di oltre 100.000 GPU.

Per ulteriori informazioni sui progetti DCBBS, visitare https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs



Il progetto DCBBS di Supermicro affronta la realtà dell’implementazione delle fabbriche di IA

I clienti che intendono realizzare o ristrutturare impianti industriali basati sull’IA partono da un vincolo imprescindibile: la potenza disponibile. I progetti DCBBS per NVIDIA Vera Rubin NVL72 presentano una distinta base bilanciata per un determinato envelope di potenza, compreso tra 5 MW e 1 GW, e offrono il giusto rapporto tra capacità di raffreddamento, erogazione di potenza, nodi di calcolo, nodi di gestione, nodi di archiviazione ad alte prestazioni, nodi della piattaforma di archiviazione della memoria di contesto e rete per garantire prestazioni ottimali in presenza di colli di bottiglia quali sovra-sottoscrizione di rete, limitazioni della capacità di alimentazione, throttling termico o altri ostacoli.

I progetti coprono l’intero processo end-to-end che Supermicro ha utilizzato efficacemente per completare progetti di IA su larga scala a velocità da record:

I progetti DCBBS di Supermicro sono in linea con l’architettura di riferimento per NVIDIA Vera Rubin NVL72

La piattaforma NVIDIA Vera Rubin ha il potenziale per apportare miglioramenti prestazionali rivoluzionari rispetto alle generazioni precedenti, ma richiede un approccio ripetibile e affidabile per essere implementata con successo. Supermicro garantisce la conformità con la più recente architettura di riferimento NVIDIA, assicurando ai clienti che la loro implementazione sia in linea con l’ecosistema dei partner cloud NVIDIA.

Le unità scalabili che costituiscono il cuore dei progetti DCBBS di Supermicro sono dotate di 1.152 GPU NVIDIA Rubin con 331 TB di memoria HBM4. La generazione Vera Rubin raddoppia la larghezza di banda della memoria della GPU, la larghezza di banda NVLink tra GPU e la larghezza di banda di rete per singola GPU rispetto a NVIDIA Blackwell, fornendo le basi architetturali per l’addestramento e l’inferenza di modelli di IA all’avanguardia con diversi trilioni di parametri.

2 rack per piattaforme di archiviazione della memoria contestuale ottimizzati per gestire le esigenze relative all’inferenza con contesti estesi, alla memoria di lavoro agentica e ai carichi di lavoro di recupero dati.

Per ulteriori informazioni visitare https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/vera-rubin

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Il modello DCBBS di Supermicro garantisce la responsabilità di un unico fornitoreLa realizzazione di una tipica infrastruttura di IA comporta rapporti con più di una dozzina di fornitori diversi nei settori di elaborazione, archiviazione, reti, rack, distribuzione del raffreddamento, torri di raffreddamento, infrastruttura di alimentazione, sistemi di backup a batteria, cablaggio, ricetrasmettitori e servizi. Quando queste relazioni vengono gestite con più fornitori, ogni passaggio di consegne tra un fornitore e l’altro comporta rischi in termini di tempistiche e problemi di responsabilità, che rallentano le implementazioni e complicano il processo di risoluzione dei problemi.

I progetti DCBBS per NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX Rubin NVL8 sono ora disponibili per i progetti dei clienti con implementazioni previste per la seconda metà del 2026, in linea con la disponibilità generale di NVIDIA Vera Rubin. Supermicro presenterà le piattaforme NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX Rubin NVL8 allo stand N0824 del Computex, che si terrà dal 2 al 6 giugno 2026 a Taipei, Taiwan, con ulteriori dimostrazioni in occasione dell’NVIDIA GTC Taipei.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete, ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all’avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, AI e 5G Telco/Edge. Ci stiamo trasformando in un fornitore di soluzioni IT complete, con sistemi, software e servizi relativi a server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, fornendo al contempo prodotti avanzati ad alto volume quali schede madri, alimentatori e chassis. Le soluzioni di Supermicro sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà e ridurre l’impatto ambientale (informatica ecosostenibile). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un’ampia gamma di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria, ad aria libera o a liquido).

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2991542/PR_Image_NVIDIA_Vera_Rubin_CM_r1.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg



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