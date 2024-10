Tennis – Nadal vuole chiudere con la sesta ma Sinner sogna il bis La Coppa Davis a Malaga è un testa a testa tra Spagna e Italia su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 10 ottobre 2024 – Ventidue Slam, 92 titoli in carriera, un oro olimpico e 5 volte la Coppa Davis. Questi i numeri della leggenda Rafa Nadal che oggi ha annunciato il suo ritiro dal tennis: ritiro che diventerà ufficiale dopo le finali di Malaga del torneo di tennis a squadre più famoso del mondo. Le statistiche, però, non raccontano in pieno ciò che il maiorchino ha rappresentato non solo per la sua disciplina ma per lo sport in generale. Lui, Federer e Djokovic, ormai rimasto solo dopo l’abbandono di King Roger due anni fa, hanno scritto pagine memorabili che, difficilmente, saranno eguagliate. Ma se sei un vincente, vuoi esserlo fino alla fine e Nadal vuole chiudere con il botto portandosi a casa la sesta Coppa Davis, davanti ai propri tifosi, della sua carriera. Secondo gli esperti Sisal, la Spagna è la favorita, a 3,50, per alzare al cielo il trofeo: per la nazione iberica si tratterebbe del settimo trionfo complessivo. Sulla strada del mancino di Manacor, e del suo erede Carlos Alcaraz, c’è però il numero uno al mondo che sogna di confermare il titolo conquistato 12 mesi fa a Malaga. Jannik Sinner e l’Italia, non sono affatto intenzionati a cedere il titolo tanto facilmente visto che sono appaiati in quota alla Spagna per il trionfo. Gli Azzurri, in caso di trionfo, diventerebbero la prima nazione a bissare il successo a distanza di 11 anni dalla Repubblica Ceca, ultima ad aver centrato l’impresa. Le due potenze del tennis mondiale, vista la composizione del tabellone, si potrebbero sfidare solo in finale. Il podio delle pretendenti al titolo si completa con gli Stati Uniti, il Paese che più di tutti ha trionfato in Coppa Davis, ben 32 volte. Gli americani però non si impongono da ben 17 anni: interrompere il digiuno statunitense si gioca a 6,00. Partono leggermente indietro Canada e Australia, entrambe offerte a 7,50. Gli Aussie, reduci da due sconfitte nelle ultime due edizioni, cercano un titolo, il numero 29 della loro storia, che manca addirittura dal 2003.

