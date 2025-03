Tineco per una casa allergy-free: pulizia efficace e benessere garantito

(Adnkronos) – Ecco i tre dispositivi del brand che possono aiutare chiunque a proteggersi dalle fastidiose allergie di stagione

Milano, 18 marzo 2025 – Polvere, polline e la forfora degli animali rappresentano un fastidio quotidiano per molte persone, soprattutto quando si accumulano in modo invisibile negli angoli, sui tessuti o nell’aria. Durante la stagione delle allergie, chi ne soffre è particolarmente colpito, con sintomi come prurito agli occhi, attacchi di starnuti e difficoltà respiratorie, anche all’interno della propria casa. Per questo, una pulizia approfondita è fondamentale per eliminare le particelle allergeniche e migliorare la qualità dell’aria in modo duraturo. Ed è qui che entra in gioco

Tineco

, proponendo soluzioni di pulizia innovative che vanno oltre la superficie, catturando e rimuovendo efficacemente gli allergeni. Grazie a una tecnologia avanzata di aspirazione, lavaggio e filtraggio, i dispositivi Tineco assicurano un ambiente più igienico, riducendo il rischio che polvere e polline tornino a circolare e offrendo un sollievo concreto a chi soffre di allergie.

Le tre migliori soluzioni di Tineco per una casa a prova di allergia



PURE ONE STATION 5 Plus

– Polvere catturata e nessun fastidio!

Questa aspirapolvere intelligente senza fili non ha bisogno di essere svuotato dopo ogni pulizia, poiché può trattenere la polvere fino a 45 giorni grazie al suo contenitore ecologico da 2,5 litri. Dopo ogni pulizia, l’apparecchio viene semplicemente riportato alla stazione, dove si pulisce e si ricarica automaticamente. Questo processo impedisce agli allergeni di entrare nell’aria. Il sistema di autopulizia garantisce che l’apparecchio si pulisca accuratamente dopo ogni utilizzo, dalla spazzola al tubo, dal filtro al contenitore della polvere, senza bisogno di smontaggio manuale. In questo modo l’apparecchio rimane come nuovo ed è sempre pronto all’uso per qualsiasi esigenza di pulizia. Il sistema di filtraggio a 12 stadi, certificato SGS, cattura il 99,99% delle particelle di polvere fino a una dimensione di 0,3 μm (micrometri). L’apparecchio offre quindi una soluzione altamente affidabile per un’aria interna più sana.

PURE ONE A50S

– La tecnologia intelligente per sconfiggere le polveri

Grazie alla potenza di aspirazione di 185 W e a un rullo spazzola appositamente sviluppato, l’aspirapolvere a bastone senza fili si occupa di polvere, sporco pesante e peli di animali domestici con facilità, senza intasare o creare i grovigli. Chi soffre di allergie può pulire tappeti e pavimenti duri ogni giorno senza problemi. La tecnologia della spazzola elettrica 3D Sense ha tre vantaggi: DustSense rimuove gli allergeni nascosti, come pollini o peli di animali, su tappeti e pavimenti duri e regola automaticamente la potenza di aspirazione. EdgeSense rimuove gli allergeni che si trovano nelle zone più frequenti, come gli angoli. LightSense illumina anche la polvere nelle aree buie, facilitando la pulizia di primavera. Il PURE ONE A50S è equipaggiato con un avanzato sistema di filtraggio a 6 stadi, in grado di catturare il 99,99% delle particelle di polvere e sporco fino a 0,3 μm. Una soluzione ideale per chi soffre di allergie e desidera un’aria più pulita, senza rinunciare al piacere di avere un animale domestico.

FLOOR ONE STRETCH S6

– Per una pulizia sotto i mobili e piccoli spazi

Grazie al suo design ultrapiatto a 180°, la lavapavimenti si manovra con facilità, raggiungendo anche gli spazi più difficili sotto divani, armadi e angoli ristretti. Nessuna traccia di polvere o sporco rimane nascosta: ogni particella viene individuata e completamente eliminata. Il sistema di autopulizia e autoasciugatura FlashDry garantisce una pulizia profonda e automatizzata dell’apparecchio, utilizzando acqua dolce calda a 70°C per igienizzare il tubo e il rullo della spazzola. Successivamente, l’asciugatura a 70°C previene efficacemente la formazione di odori e la proliferazione di batteri. Grazie all’esclusiva tecnologia MHCBS di Tineco, il FLOOR ONE STRETCH S6 utilizza costantemente acqua pulita durante il processo di pulizia, mantenendo la spazzola sempre igienizzata ed evitando la diffusione di batteri e allergeni in casa. Con l’arrivo della stagione delle allergie, le soluzioni innovative di Tineco diventano alleate indispensabili per creare un ambiente domestico più sano e libero da allergeni. Da 25 marzo, prende il via l’annuale offerta di primavera, con sconti esclusivi sui prodotti Tineco disponibili su Amazon e sul negozio ufficiale Tineco. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)