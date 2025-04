Torneo dei Licei di Roma, all’Università Link la cerimonia di premiazione

(Adnkronos) – Promuovere l’inclusione sociale e i benefici dello sport per le nuove generazioni attraverso l’organizzazione di un torneo di calcio riservato agli Istituti Secondari di II Grado della città di Roma. Con questo obiettivo è andata in scena la quarta edizione del Torneo di Calcio a 11, cinque giorni di grandi sfide che hanno visto coinvolti gli istituti della Capitale, e non solo. La competizione, che si è svolta nel Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa, è ideata e organizzata dalla Polisportiva dell’Università degli Studi Link con il patrocinio del CONI, della Regione Lazio e dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. La cerimonia di premiazione, ospitata dall’Università degli Studi Link, è stata condotta da Alberto Rimedio, voce Rai di tutte le telecronache della nazionale, alla presenza di un grande campione del passato come Bruno Giordano. Ad aggiudicarsi il titolo è stato il Liceo Socrate, che in finale ha avuto la meglio ai calci di rigore sul Liceo Primo Levi. Tra i premiati, Riccardo Rossetti (Liceo Socrate) come miglior giocatore, Francesco Bonifazi (Liceo Morgagni) come miglior portiere e Flavio Pacetti (IIS Via Silvestri) come capocannoniere del torneo. “Siamo molto orgogliosi di aver promosso un’iniziativa che di anno in anno sta crescendo”, ha spiegato Achille Patrizi, responsabile della Polisportiva della Link. “Gli istituti che hanno partecipato in questa edizione sono stati 19 con oltre 350 ragazzi”. “Il connubio tra sport e studio alla Link è molto forte”, ha aggiunto Antonio Di Giacomo, parlando a nome della direzione dell’ateneo. “La presenza di autorevoli ospiti dà valore all’impegno sociale e sportivo di questo torneo, che nel futuro prossimo si propone di diventare qualcosa di più importante”. Ad aderire alla manifestazione sono stati il Liceo Pasteur, l’Istituto di Istruzione Superiore Federico Caffè, la Scuola Paritaria San Giovanni Battista, l’Istituto Tecnico Industriale Statale Giovanni XXIII, l’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Tor Carbone, l’Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301, il Liceo Scientifico Statale Primo Levi, il Liceo Socrate, il Liceo Scientifico Statale Morgagni, il Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina, l’Istituto di Istruzione Superiore Via Carlo Emery 97, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Gaetano De Sanctis, il Liceo Ettore Majorana, l’Istituto Pontificio Paritario Sant’Apollinare, l’ITIS Enrico Fermi, l’Istituto Giovanni Paolo II, l’Istituto Santa Maria, l’Istituto di Istruzione Superiore Tommaso Salvini e il Liceo Ginnasio Statale Virgilio. INFO E CONTATTI Francesco Lener Tel. 06 34006000

f.lener@unilink.it

