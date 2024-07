Tosyalı Sulb ha dato inizio all’investimento del più grande complesso DRI del mondo a Bengasi, in Libia

(Adnkronos) –

Bengasi, 19/07/2024 – Tosyalı, produttore globale di acciaio “green”, ha dato il via ad una strategia di espansione dei propri investimenti in tre continenti, dall’Europa all’Africa e all’Asia. In linea con questa lungimirante azione strategica, Tosyalı e Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) hanno firmato un accordo con l’intento di costruire il più grande complesso DRI (Direct Reduction Iron) del mondo a Bengasi, in Libia.

Tosyalı, produttore globale di acciaio “green”, ha avviato un nuovo investimento siderurgico a livello mondiale in Libia, a Bengasi, succedendo ai precedenti investimenti portati avanti in Turchia, Algeria, Senegal, Angola e Spagna. Continuando la sua crescita mondiale ed espandendo geograficamente gli investimenti in tre continenti, Tosyalı amplia ulteriormente la sua sfera di influenza nel bacino del Mediterraneo con Bengasi (Libia), che precedentemente riguardava solo con l’Algeria. Durante la cerimonia, il presidente di Tosyalı Holding, Fuat Tosyalı, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di espandere i nostri investimenti lungo le coste mediterranee dell’Africa, una regione strategica e prioritaria che abbiamo identificato e dove ci stiamo impegnando da anni, cercando di guardare al futuro. Concentrandoci su acciaio a valore aggiunto basato sulla produzione locale, i nostri investimenti regionali generano un impatto economico, ambientale e sociale positivo promuovendo valore, occupazione, sviluppo e benessere nei paesi in cui siamo presenti. Siamo molto lieti di portare le nostre competenze e capacità produttive di acciaio a valore aggiunto a Bengasi, in Libia, con questo nuovo complesso dove abbiamo completato le indagini sul terreno e i lavori di ingegneria e dove la costruzione e l’assemblaggio inizieranno nei prossimi giorni. Credo fermamente che saremo i pionieri nella trasformazione dell’industria siderurgica libica in un ecosistema in grado di soddisfare le esigenze dell’industria siderurgica mondiale, producendo manufatti in acciaio verde di alta qualità con standard elevati e basse emissioni di carbonio, avvalendoci di tecnologie sofisticate, innovazione, ricerca e sviluppo nella struttura integrata che abbiamo intenzione di costruire. Spero che questo accordo vada a beneficio di entrambe le aziende e del nostro paese amico e fraterno, la Libia.” Condividendo i suoi sentimenti e pensieri, Ahmed Gadalla, presidente della Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB), al termine della cerimonia ha dichiarato: “Siamo lieti e orgogliosi di compiere un passo importante verso l’industrializzazione della Libia e lo sviluppo dell’industria siderurgica collaborando con Tosyalı, produttore globale di acciaio e leader nell’acciaio ecosostenibile in tre continenti. Questo accordo aiuterà entrambi i gruppi a fare un importante passo avanti e a rafforzare ulteriormente i legami economici tra la Libia e la Turchia. Questo investimento posizionerà Bengasi e la Libia come protagonisti nella produzione globale di acciaio e avrà un impatto significativo sull’acciaio green e sulla decarbonizzazione. Spero che questo importante investimento globale possa andare a beneficio sia delle aziende che della Libia, a seguito dei rapidi progressi compiuti con la nostra partnership”. Grazie all’accordo raggiunto, le due società hanno fondato a Bengasi un nuovo brand denominato Tosyalı-SULB. Il progetto che verrà realizzato da Tosyalı SULB comprende una serie di investimenti significativi che contribuiranno in modo significativo allo sviluppo dell’industria libica, in particolare per quanto riguarda il settore siderurgico, e, di conseguenza, all’occupazione. Nell’ambito del progetto di investimento verranno costruiti gli impianti DRI più grandi del mondo, con una capacità totale di 8,1 milioni di tonnellate. Questi impianti saranno dotati della tecnologia MIDREX Flexi DRI, utilizzata anche a Tosyalı Algérie. Grazie a questa tecnologia, l’impianto può funzionare utilizzando l’idrogeno, una fonte di energia pulita, che lo rende una delle strutture leader a livello mondiale per la produzione di acciaio green ed ecosostenibile. Gli investimenti per la prima fase di realizzazione del complesso siderurgico integrato, che avrà una capacità di 2,7 milioni di tonnellate, partiranno immediatamente. L’impianto soddisferà il fabbisogno di HBI (Hot Bricket Iron) della vicina regione e dell’Europa in termini di acciaio green, rafforzando ulteriormente la posizione di produttore globale già raggiunta da Tosyalı. Una volta completato questo investimento, Tosyalı diventerà il più grande fornitore sul mercato internazionale nella fornitura di HBI, il principale prodotto intermedio necessario nel processo produttivo “green”. Dogukan Unal

