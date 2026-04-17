Truist rende noti i risultati del primo trimestre 2026

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

CHARLOTTE, Carolina del Nord, 17 aprile 2026 /PRNewswire/ — Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha reso noti i risultati del primo trimestre del 2026. Alle ore 8.00 ET di oggi, gli investitori possono accedere in tempo reale alla conferenza sugli utili del primo trimestre 2026 tramite webcast o chiamata come segue:

La pubblicazione dei risultati finanziari, la presentazione per gli investitori, compreso un allegato che riconcilia le informazioni non GAAP, e la Sintesi della performance trimestrale del primo trimestre 2026 di Truist, che contiene prospetti finanziari dettagliati, sono disponibili sul sito web delle Relazioni con gli investitori di Truist all’indirizzo https://ir.truist.com/earnings. La conferenza sarà disponibile per la riproduzione sul sito web per 30 giorni.

Informazioni su Truist

Truist Financial Corporation è una società di servizi finanziari orientata agli obiettivi, impegnata a ispirare e costruire vite e comunità migliori. Con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord, Truist detiene una quota di mercato leader in molti dei mercati in forte crescita degli Stati Uniti e offre un’ampia gamma di prodotti e servizi attraverso attività all’ingrosso e al consumo, tra cui servizi bancari per consumatori e piccole imprese, servizi bancari commerciali e aziendali, servizi bancari di investimento e mercati dei capitali, gestione patrimoniale, pagamenti e attività di prestito specializzate. Truist è una delle prime 10 banche commerciali, con un patrimonio totale di 549 miliardi di dollari al 31 marzo 2026. Truist Bank, membro FDIC. Equal Housing Lender. Scopri di più su Truist.com.

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