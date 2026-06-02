Ultima Markets festeggia il suo decimo anniversario e il double dell’Inter con un esclusivo tour VIP a San Siro

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Prestazioni da fuoriclasse sul campo. Dieci anni di fiducia nei mercati.

EBENE CYBERCITY, Mauritius, 2 giugno 2026 /PRNewswire/ — Ultima Markets ha recentemente ospitato clienti e partner istituzionali a Milano per un esclusivo tour VIP, celebrando una convergenza unica di traguardi importanti: la storica doppietta dell’FC Internazionale Milano e il decimo anniversario di Ultima Markets.

Con l’Inter che si è aggiudicata ufficialmente il suo 21° scudetto e la 10ª Coppa Italia, l’evento ha offerto agli ospiti un’esperienza di prima classe in occasione della giornata di campionato presso l’iconico stadio di San Siro, celebrando al contempo un decennio di crescita per Ultima Markets all’insegna del motto “10 anni di fiducia. Incentrata sul domani”.

L’itinerario immersivo ha celebrato la passione e il prestigio del calcio di alto livello. Gli ospiti hanno potuto accedere ai retroscena, vivere in prima persona l’elettrizzante atmosfera dello stadio e stringere contatti in un ambiente in cui lo sport su scala mondiale incontra il trading ad alte prestazioni. Offrire questo livello di accesso esclusivo riflette l’impegno di Ultima Markets nel ricompensare la fiducia dei clienti e nel garantire esperienze straordinarie ai propri partner.

Una mentalità da campioni, ora su un palcoscenico mondiale

Il double mette in luce la strategia e la costanza dell’Inter sotto pressione, valori che Ultima Markets rispecchia nel proprio ambiente di trading. Negli ultimi dieci anni, Ultima Markets ha registrato una crescita di livello istituzionale grazie a una tecnologia ultraveloce e al rispetto delle normative, aggiudicandosi oltre 50 premi di settore, aderendo al Global Compact delle Nazioni Unite e stringendo una partnership con Willis Towers Watson per garantire una maggiore protezione dei fondi.

Questo evento di grande importanza sottolinea inoltre la crescente presenza globale di Ultima Markets. Ultima Markets UK Limited, filiale britannica della società, ha recentemente ottenuto l’autorizzazione dalla Financial Conduct Authority (FCA), segnando così una tappa fondamentale nella sua espansione globale.

Ultima Markets opera a livello globale attraverso entità regolamentate dalla Financial Conduct Authority (FCA), dalla Financial Sector Conduct Authority (FSCA) e dalla Financial Services Commission (FSC), in modo da garantire il rigoroso rispetto delle normative e la fiducia istituzionale in tutte le giurisdizioni.

Informazioni su Ultima Markets

Ultima Markets è la piattaforma di trading ideale, in grado di offrire un’esperienza di trading CFD sicura e regolamentata. In qualità di partner regionale ufficiale dell’FC Internazionale Milano, uniamo la passione per il calcio alle nostre competenze nel settore del trading. Dal 2016 serviamo clienti in oltre 170 Paesi e offriamo più di 1.000 strumenti finanziari. Abbiamo vinto oltre 50 premi internazionali, tra cui quello di Miglior broker CFD a livello mondiale. In quanto orgogliosi sostenitori del Global Compact delle Nazioni Unite, allineiamo le nostre pratiche agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile globali, a testimonianza del nostro impegno a lungo termine nei confronti della sostenibilità, dell’istruzione e della crescita responsabile.

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