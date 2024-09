Una corretta idratazione per ripartire dopo le ferie con la giusta carica

(Adnkronos) – Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega come una corretta idratazione può contribuire a combattere la sindrome da rientro, dopo le vacanze estive

Milano, 2 settembre 2024 – La ripresa delle attività quotidiane, dopo un periodo di vacanza, può essere una delle cause del post-vacation blues, o sindrome da rientro, una risposta del nostro corpo al ritorno alla routine. È, infatti, normale sentirsi particolarmente affaticati, ansiosi, privi di energia e avere difficoltà nel mantenere la concentrazione nelle attività di tutti i giorni che richiedono impegno mentale o sforzo fisico. I numerosi compiti che ci attendono possono portare a una pressante sensazione di responsabilità, che può essere alleviata con una corretta idratazione.

L'acqua, che contiene elevate quantità di magnesio, aiuta ad affrontare al meglio lo stress da rientro e i suoi effetti sul sistema nervoso e sul nostro corpo, come il calo di energia e di efficienza. Il magnesio è un minerale presente nell'acqua ed è essenziale per il nostro organismo, poiché svolge un ruolo cruciale nel regolare numerose funzioni corporee: contribuisce a trasmettere gli impulsi nervosi, favorendo la tranquillità, aiuta a rilassare i muscoli, prevenendo crampi e contratture e contribuisce a ridurre i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. "Una corretta idratazione e un adeguato apporto di magnesio contribuiscono dunque a mantenere alti i livelli di energia, migliorando la concentrazione, la produttività e promuovendo il rilassamento muscolare e mentale. Questo minerale favorisce anche un sonno più profondo e ristoratore e contribuisce a mantenere la pressione sanguigna entro valori normali. – afferma il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation. – È fondamentale quindi, per ridurre i sintomi da stress da rientro, oltre a bere acqua ricca di magnesio, aumentare l'apporto di questo minerale anche attraverso l'alimentazione, consumando verdure a foglia verde, frutta secca, semi, cereali integrali e legumi". Anche l'abbinamento di una corretta idratazione a una moderata attività fisica si rivela un'efficace strategia per ridurre lo stress quotidiano e migliorare la qualità del sonno. L'esercizio fisico quando si è ben idratati, preferibilmente svolto all'aperto, è riconosciuto come uno dei metodi più efficaci per elevare l'umore e ristabilire l'equilibrio psicofisico. Fonti Hydration State Controls Stress Responsiveness and Social Behavior; Eric G. Krause, Annette D. de Kloet, Jonathan N. Flak, Michael D. Smeltzer, Matia B. Solomon, Nathan K. Evanson, Stephen C. Woods, Randall R. Sakai, and James P. Herman; 2011 Role of dehydration in heat stress-induced variations in mental performance; P M Gopinathan, G Pichan, V M Sharma, 2018 Water, Hydration and Health; Barry M. Popkin, Kristen E. D'Anci, and Irwin H. Rosenberg; 2011

