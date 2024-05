Una start up per semplificare l’accesso a tecnologie e modelli di business. Nasce First Personal, la società fondata da Mariano Giovanni Carozzi

(Adnkronos) – Milano, 28 maggio 2024. Mariano Giovanni Carozzi è un professionista dalla vasta esperienza. Ha lavorato, dal 1991 al 2009, per Banca Sella e, dal 2009 al 2015, principalmente nel settore dell’ innovazione. Fondatore di Prestiamoci, la prima lending platform P2P in Italia, è stato membro dell’Investment Committee per i venture fund di Dpixel e Jupiter e, dal 2015, amministratore delegato di TINABA. La sua nuova avventura si chiama First personal coin srls: "Si tratta -spiega il suo fondatore- di una start up innovativa che intende semplificare l'accesso alle tecnologie decentralizzate ed ai modelli di business web 3.0. La società opera nella consulenza per società del settore digitale e si avvale sia di una rete di professionisti che della collaborazione di giovani che hanno integrato l’esperienza aziendale nel loro percorso di studi". Entusiasta delle innovazioni nel mondo delle criptovalute, dopo aver lavorato nello sviluppo di nuovi business e nuovi prodotti, imparando molto sulla pratica legale aziendale, sulla finanza aziendale e sul supporto allo sviluppo aziendale, Carozzi propone dunque un approccio proattivo che anticipi il valore della regolamentazione per offrire stabilità dei guadagni e risparmi, contenendo i rischi senza rinunciare alle opportunità: "Il periodo che viviamo -sottolinea- è eccezionale per il confronto tra innovazione e normativa in quanto entreranno in vigore il regolamento MICA che riorganizzerà tutto il mondo degli asset digitali nati con l’esplosione di Bitcoin, DORA che richiede di irrobustire l’impianto tecnologico di tutte le aziende bancarie e finanziarie ed infine AI Act che presto indirizzerà lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale". A breve, dunque, saranno regolamentati settori in grandissima espansione: "Con l’ETF Bitcoin spot -dice Carozzi- il valore di mercato si è incrementato molto significativamente e l’halving, il dimezzamento dei bitcoin emessi giornalmente sul mercato che capita ogni quattro anni, ha sempre aumentato valori e scambi. Le opportunità di attività quotidiana online sono sempre in aumento con quote crescenti di online banking, finanza ed e-commerce e le aziende che non sono presenti su questi canali vedono ridimensionata la loro rilevanza mentre una corretta apertura porta immediati vantaggi economici ed un posizionamento vantaggioso nel lungo periodo. Infine l’attenzione all’uso dell’intelligenza artificiale ha attirato grande attenzione ma il suo uso che illumina uno scenario di grandi promesse presenta rischi non banali". Qual è allora la proposta e l'apporto di First personal coin : "La nostra proposta -conclude Carozzi- è quella di fornire alle aziende nostre clienti un supporto tecnologico, normativo ed un confronto sulle strategie non solo per l’acquisizione e l’interpretazione dei dati della clientela ma anche per le prospettive inesplorate sull'analisi, anche predittiva dei dati stessi, dando inoltre alle aziende elementi per diffondere la propria offerta in modo innovativo, adatto ai nuovi e moderni linguaggi coinvolgendo i clienti nel successo aziendale". Per informazioni: www.firstpersonalcoin.it

