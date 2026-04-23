Università degli Studi Link, un progetto per attirare studenti stranieri in Italia

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Appuntamento internazionale all’Università degli Studi Link di Roma. Dal 21 al 23 aprile l’ateneo ha presentato le sue attività ai propri collaboratori esteri e a varie agenzie internazionali per studenti, confermando così la sua vocazione cosmopolita.

L’iniziativa fa parte di un ampio progetto finalizzato ad attirare studenti stranieri in Italia. Circa il 60% di chi studia in una nazione tende a rimanere anche dopo il conseguimento della laurea. Il progetto della Link è un tentativo di attrarre talenti e formare competenze destinate a rimanere nel nostro paese, tentando così di rispondere al ben noto fenomeno della “fuga di cervelli”.

Dirigenti e docenti hanno presentato l’offerta formativa e i servizi offerti dell’ateneo. Di particolare rilievo l’innovativo metodo che prevede lo studio della lingua e della cultura italiane per gli studenti internazionali di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentarie, Professioni Sanitarie e Farmacia. Tali corsi si tengono in italiano: la conoscenza della lingua e della cultura del paese in cui si opera permette infatti agli studenti di comunicare con i pazienti durante la pratica in ambulatorio e pronto soccorso, traendo così il massimo vantaggio dal corso di studi e dal tirocinio. Tra l’altro l’Università degli Studi Link, prima tra gli atenei privati italiani per numero di professori assunti e seconda per numero di sedi, offre un alto numero di posti disponibili per i corsi di laurea che prevedono il test d’accesso (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentarie, Professioni Sanitarie e Farmacia): tale ricchezza costituisce un’ulteriore attrattiva per gli studenti internazionali che decidono di intraprendere gli studi di area medica nel nostro paese.

Altri momenti salienti hanno riguardato l’illustrazione degli insegnamenti in lingua inglese compresi nei corsi di laurea e nei master proposti dall’università, oltre che i requisiti richiesti agli studenti internazionali per iscriversi in Italia.

L’evento si è concluso con le testimonianze degli studenti stranieri iscritti alla Link, che hanno parlato della loro esperienza all’università e in Italia.

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