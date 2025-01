Venerdì 24 gennaio al Museo Explora inaugurazione di “Quanti mesi”, allestimento interattivo sulla gravidanza﻿

(Adnkronos) – L’installazione permanente, nata da una partnership tra il Gruppo Villa Claudia e Explora – Il Museo dei Bambini di Roma, sarà presentata alle ore 12 Roma, 20 gennaio 2025. Sarà presentata venerdì 24 gennaio alle ore 12 presso Explora – Il Museo dei Bambini di Roma (via Flaminia Nuova 80-86) l’installazione permanente “Quanti Mesi”. Frutto di una partnership tra il Gruppo Villa Claudia ed Explora, il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la conoscenza sui temi legati alla gravidanza. L’allestimento interattivo consentirà di esplorare il ciclo riproduttivo e gestazionale degli organismi vivipari, ovipari e ovovivipari. Il Gruppo Villa Claudia, grazie al contributo dei suoi esperti, tra i quali il dott. Massimiliano Marziali, e i medici e biologi del suo Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, ha fornito, oltre al supporto scientifico, anche video e immagini che arricchiranno l’esperienza educativa per i bambini, che potranno avvicinarsi al mondo della gravidanza attraverso il metodo di apprendimento “learning by doing”. “Abbiamo fortemente voluto questa collaborazione – dichiara la dott.ssa Laura Melis, direttore generale del Gruppo Villa Claudia –. Nell’installazione viene messa a confronto la gravidanza della donna con quella degli animali. Il bambino può fare una vera e propria esperienza uditiva, visiva e tattile”. “Siamo orgogliosi di Quanti Mesi, perché nel Museo mancava un’installazione di questo tipo – aggiunge la dott.ssa Melis -. Siamo sempre vicini al mondo del sociale e vogliamo farci portatori di un’informazione seria e corretta, anche nei confronti dei più piccoli”. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)