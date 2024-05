Villa Minerva, Mugnano di Napoli: “La Comunità Tutelare per persone non autosufficienti”

(Adnkronos) – Un'oasi di socialità e benessere, vivere al meglio la terza età con la garanzia di un'assistenza su misura in un ambiente confortevole, protetto e sicuro Mugnano – Napoli,28 maggio 2024.Quando si parla di strutture residenziali per anziani non autosufficienti è fondamentale saper riconoscere, tra le varie alternative, la soluzione più adatta alle caratteristiche e alle esigenze specifiche della persona anziana e della famiglia. La scelta della struttura è decisiva: un ambiente protetto ed accogliente, con piani di assistenza personalizzati e programmi ludico-ricreativi stimolanti, possono fare la differenza nel vissuto quotidiano dell’anziano. “La Comunità Tutelare è una struttura ricettiva per anziani che si pone a metà strada tra RSA e casa albergo, erogando servizi a persone non autosufficienti che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza tutelare, con interventi di tipo socio-assistenziali atti a facilitare il recupero dell'autonomia psico-fisica”, introduce la Direttrice di Villa Minerva, Comunità Tutelare situata a Mugnano di Napoli. “Comprendiamo l'importanza di preservare la dignità e la qualità della vita dei nostri anziani ospiti, per questo adattiamo i nostri servizi alle esigenze individuali, garantendo un'assistenza su misura in un ambiente confortevole, protetto e sicuro, con personale qualificato presente 24 ore su 24”. La Comunità Tutelare Villa Minerva, sita a Mugnano di Napoli, è una struttura moderna ed elegante costituita da due moduli, ognuno disposto su un piano e caratterizzato da un colore prevalente. Ogni modulo è composto da ambienti curati ed accoglienti, quali: sala da pranzo, sala da tè, sala lettura, sala del personale, camere attrezzate e dotate di ogni comfort ed ampie aree comuni dove gli ospiti possono trascorrere momenti conviviali e ricreativi in compagnia. “Poniamo grande attenzione all’assistenza alla persona: la nostra equipe di infermieri specializzati, monitora costantemente lo stato di salute degli ospiti, intervenendo prontamente in caso di necessità”, puntualizza la Direttrice. “Garantiamo due volte alla settimana le visite mediche all’interno della struttura e, per assicurare un servizio completo, offriamo anche sedute di riabilitazione e fisioterapia personalizzate. Il nostro personale OSS si occupa, con rispetto e delicatezza, delle attività quotidiane, come: l'igiene personale, la vestizione, la mobilità e l'alimentazione”. Oltre l’aspetto medico-sanitario, l’elemento distintivo della Comunità Tutelare Villa Minerva risiede nella varietà delle attività ludico-ricreative, progettate per stimolare la vitalità di mente e corpo e per incoraggiare la socializzazione non solo tra gli ospiti ma anche con gli operatori. “Un aspetto da non sottovalutare quando si affida un anziano a una Comunità Tutelare è la qualità delle attività ricreative, essenziali per promuovere l’interazione contrastando il senso di isolamento sociale”, sottolinea la Direttrice. “La nostra dedizione alla dimensione umana, unita all’approccio clinico, ha portato risultati straordinari nel corso degli anni evidenziando come, una vita sociale attiva e creativa sia essenziale per vivere meglio ed invecchiare meglio. Proprio per questo puntiamo a creare un ambiente familiare e conviviale anche attraverso la condivisione dei momenti speciali, dalle feste tradizionali come il Natale e la Pasqua, alle occasioni importanti come i compleanni, offrendo l’opportunità di festeggiare insieme con parenti ed amici direttamente nella nostra residenza”. Contatti:

www.villaminerva.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)