Bill de Blasio: “Dazi Usa finiranno tra 1-2 anni al massimo, a New York innamorati del made in Naples”

(Adnkronos) – I dazi Usa “finiranno presto, tra 1-2 anni al massimo”. E il made in Italy “è troppo forte, non verrà fermato dall’aumento delle tasse”. Ma a New York “verrà superato dal made in Naples, c’è attenzione verso l’autenticità di questa terra”. Non ha dubbi Bill de Blasio, già sindaco di New York dal 2014 al 2021 ed esponente di punta del Partito Democratico americano, nel sottolineare, in un’intervista ad Adnkronos/Labitalia a margine del ‘Bufala Fest’ a Napoli, la forza del prodotto italiano e ‘made in Naples’. “I dazi Usa sui prodotti europei? Vanno eliminati -sottolinea de Blasio- non li condivido per nulla. Ma vediamo che Trump cambia spesso idea e credo che entro massimo un anno o due finiranno”. de Blasio, i cui nonni emigrarono da Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento, verso New York oltre cento anni fa, è stato ospite d’onore della manifestazione e ha partecipato al talk conclusivo su ‘Napoli & New York: due metropoli unite dall’arte di attrarre il mondo’ con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il vice presidente di Msc Crociere, Leonardo Massa. “I dazi ‘congeleranno’ l’economia americana -conclude de Blasio- anche le imprese saranno in difficoltà, ci sarà poco lavoro e i cittadini americani si ribelleranno”. Ma de Blasio ribadisce che comunque “il made in Italy è un concetto troppo forte e bello e ci sarà sempre nonostante l’aumento delle tasse e quant’altro”. E de Blasio sottolinea che nella Grande Mela “c’è molto interesse per Napoli e per il cibo di Napoli, per la sua autenticità. Ci sono tanti che hanno origini italiane, che vogliono riscoprire quello che quello che sono le loro radici, e molti arrivano proprio da Napoli e dalla regione Campania. Il ‘made in Naples’ è quindi un concetto che a New York oggi stanno iniziando a comprendere, è un work in progress. Tra un paio d’anni però secondo me, vista la crescita dell’attenzione su Napoli, crescerà sempre di più fino a diventare più importante del made in Italy”, sottolinea. Ma non solo perchè de Blasio è andato oltre sottolineando che “il Bufala Fest è considerata una sorta di ‘rivelazione’, che potrebbe essere molto buona anche a New York, e io lo penso fortemente”. (di Fabio Paluccio) —lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)