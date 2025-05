Bluvacanze: per 2° ponte primavera crescita viaggi organizzati, spicca il Mar Rosso

(Adnkronos) – Le mete preferite per il secondo ponte di primavera appena trascorso? Tra le scelte degli italiani si conferma un’importante e crescente attenzione sui viaggi organizzati attraverso agenzia. Le mete? Torna protagonista assoluto il Mar Rosso, con un incremento forte, seguono le crociere e poi 3 mete di lungo raggio a contendersi il podio: New York, Maldive, Giappone. E’ quanto emerge dalle rilevazioni, per Adnkronos/Labitalia, dell’Osservatorio del Gruppo Bluvacanze, di proprietà Msc Cruises, e che comprende 900 agenzie di viaggi, il tour operator Going e la travel management company Cisalpina Tours. Per quanto riguarda Mediterraneo e Mar Rosso da Bluvacanze sottolineano “l’attivazione di una importante rete di collegamenti aerei diretti su Mediterraneo e Mar Rosso per la nostra offerta di Going Resort (prodotto all inclusive a 5 stelle con ristorazione e servizi distintivi). Serviamo Grecia e Mar Rosso da 9 aeroporti italiani fino a novembre e rilanciamo Marsa Matrouh nel Mediterraneo egiziano, un gradito ritorno decisamente ‘value for money'”, spiegano dal Gruppo. E per le 3 mete più gettonate per viaggi a lungo raggio da Bluvacanze sottolineano: “non notiamo incrementi di valore dei pacchetti di viaggio perché i clienti delle agenzie di viaggio ormai prenotano con largo anticipo, e noi stessi creiamo viaggi di gruppo per queste mete così ambite con un pricing competitivo e grazie ad accordi di fornitura preferenziali”. Ed è boom per le crociere. “Rispetto ai ponti di Primavera dell’anno scorso, incluso il ponte del Primo Maggio, abbiamo il raddoppio delle partenze -spiegano da Bluvacanze ad Adnkronos/Labitalia- a fronte di un incremento di offerta irrilevante. Il rinnovamento della proposta di viaggio in crociera è senza sosta ed è questo l’incredibile successo della formula: itinerari sempre nuovi e servizi che arrivano a proposte luxury. Le mete delle crociere nel ponte del 1 maggio: il Mediterraneo la fa da padrone; poi i Caraibi, il Nord Europa con scenari unici e nel loro momento migliore tra il risveglio dall’inverno e l’estate piena di luce”. E l’esperienza turistica è sempre più supportato dalla tecnologia. Per Bluvacanze infatti “riuscire ad ampliare il bacino di viaggiatori che si avvale di consulenza qualificata e orientato a un turismo di qualità, che forma i suoi professionisti e mantiene un filiera sana, è anche un tema di forti investimenti in formazione e di tecnologie innovative: l’Ai in agenzia di viaggi sta facendo il suo corso nel migliore dei modi”. L’intelligenza artificiale sempre più centrale nel supporto ai clienti. “I nostri punti vendita utilizzano diversi tool di Ai generativa per personalizzare le proposte di viaggio che hanno costruito personalmente dal punto di vista della creatività grafica. Così come per redigere testi di comunicazione social media. Infine, per snellire i processi e avere un tempo di qualità per creare relazioni con i clienti, organizzando eventi e mantenendo contatti. Abbiamo introdotto un tool di Ai anche su Bluvacanze.it, che è la nostra piattaforma e-commerce (all’interno di un sistema di omincanalità per cui i viaggiatori possono scegliere l’approccio digitale o di persona, o entrambi), che guida l’utente nella consultazione dell’offerta”, concludono da Bluvacanze. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)