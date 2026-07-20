Cambio direzione all’Ufficio israeliano del turismo di Milano, Avital Kotzer Adari subentra a Kalanit Goren

(Adnkronos) – Cambio di direzione all’Ufficio nazionale israeliano del turismo in Italia. Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio con sede a Milano dal 2020, ha dato il suo saluto a trade e media presentando la nuova delegata, Avital Kotzer Adari. Il passaggio di consegne è avvenuto nei giorni scorsi in occasione di un evento a Roma, alla presenza dell’Ambasciatore della Santa Sede, Yaron Sideman, del vice Ambasciatore dell’Ambasciata Israeliana a Roma, Lior Keinan, insieme ad alcuni consiglieri, operatori trade, organizzatori di pellegrinaggi, rappresentanti del mondo religioso, compagnie aeree e media.

Kalanit Goren ha voluto ricordare gli anni della sua direzione a Milano: “Ho iniziato il mio mandato alla direzione di Milano sei anni fa. Oggi è arrivato il momento di concluderlo. Sono stati anni intensi, ricchi di sfide, soddisfazioni ed esperienze che porterò sempre con me. Ho avuto il privilegio di rappresentare Israele e di promuovere il mio Paese, contribuendo ogni giorno a rafforzare il legame tra Israele e l’Italia. In questi anni abbiamo realizzato tanti progetti e iniziative, lavorando insieme a giornalisti, tour operator, compagnie aeree, pellegrini, ambasciatori, diplomatici, rappresentanti delle istituzioni e a tanti amici. Abbiamo vissuto momenti straordinarie altri molto più complessi, ma non abbiamo mai smesso di credere nell’importanza del nostro lavoro: creare dialogo, costruire fiducia e invitare sempre più persone a scoprire Israele con i propri occhi. Oggi concludo questo ruolo con orgoglio e con una profonda gratitudine. Nulla di ciò che abbiamo realizzato sarebbe stato possibile senza una squadra davvero speciale che ha lavorato con professionalità, dedizione e cuore. Grazie a Mariagrazia Falcone, Gaia Crespi, Soheila Esfandi del nostro ufficio e grazie al Team di ATComunicazione. Vi aspetto in Israele”, ha concluso Kalanit Goren.

Avital Kotzer Adari ritorna alla direzione dell’Ente, ruolo che aveva già ricoperto dal 2014 al 2020, portando in quegli anni il turismo verso Israele a numeri davvero eccezionali. Proprio parlando di numeri e investimenti ha esordito la nuova direttrice Avital, sottolineando come il ministero del Turismo di Israele ha negli ultimi due mesi investito la somma complessiva di 12 milioni di euro per dare un concreto supporto al turismo incoming, cifra che si aggiunge ai complessivi straordinari investimenti di oltre 140 milioni di euro degli ultimi due anni, con anche un’attenzione ad Eilat, paradiso sul Mar Rosso israeliano. “Avendolo già ricoperto in passato, questo ruolo occupa un posto davvero speciale nel mio cuore: mi sembra davvero di tornare a casa, come se non fossi mai partita. Non c’è dubbio che il percorso che ci attende comporta una serie di sfide complesse, ma mi avvio verso questo nuovo capitolo pieno di speranza, energia e forte motivazione. Sono incredibilmente onorata e entusiasta di questa opportunità. Ritrovare colleghi e partner di lunga data e, al contempo, di dare il benvenuto a quelli nuovi. Insieme al mio meraviglioso team, continueremo a costruire collaborazioni significative per portare molti pellegrini e turisti italiani nel nostro bellissimo Israele. Non vedo l’ora di intraprendere questo viaggio insieme La mia porta, come è sempre stato, è sempre aperta. Grazie a Kalanit e allo staff per l’eccezionale lavoro fatto in questi anni. Ora ci aspettano nuove sfide”, ha dichiarato Avital Kotzer Adari, direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo a Milano dal 1° luglio scorso.

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