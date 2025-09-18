30.3 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Codau 2025, Iannantuoni (UniMib): “Puntare a corpo amministrativo universitario più moderno e manageriale”

Lavoro
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Il Codau è un convegno annuale molto importante, proprio perché l’università è fatta dei suoi 2 milioni di studenti e studentesse, del corpo docente e del corpo dei nostri amministrativi e bibliotecari. Queste tre braccia di questo corpo devono essere armoniche. Le università stanno affrontando dei grandi cambiamenti verso la modernità, l’efficienza, la gestione del post Pnrr e l’internazionalizzazione, tutte sfide che si possono vincere solo se il corpo amministrativo è sempre più moderno e manageriale”.  Sono le dichiarazioni di Giovanna Iannantuoni, rettrice università degli studi di Milano Bicocca e presidente Crui, in occasione di Codau 2025, il XXII convegno annuale dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie, che affronta la tematica della coopetizione universitaria, la strategia per cui si collabora in modo da ottenere benefici comuni in alcune aree pur continuando a competere in altri ambiti.  “Proprio di questo si parla: come crescere insieme in armonia. Io oggi parlerò soprattutto del periodo post Pnrr e delle sfide che avremo e che dobbiamo raccogliere per la crescita del nostro Paese. Tutti insieme costruiremo un’università più forte per un Paese migliore”, conclude.  —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

