31.4 C
Firenze
giovedì 4 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

De Luca (ProfessionItaliane): “Soddisfazione per approvazione ddl riforma professioni ordinistiche”

Lavoro
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del ddl di riforma delle professioni ordinistiche, un comparto centrale e fondamentale per il Paese che merita di avere regole moderne che esaltino il valore sociale degli Ordini. Ringrazio la Premier Meloni e tutto il Governo per avere voluto dare questo forte segnale verso i professionisti ordinistici”. Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro e di ProfessionItaliane, l’associazione che riunisce 24 dei 28 Ordini, commenta l’approvazione della riforma degli ordini da parte del Consiglio dei Ministri.  —lavoro/professionistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.4 ° C
31.8 °
29.6 °
39 %
2.1kmh
0 %
Gio
29 °
Ven
28 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (13)carabinieri (13)vigili del fuoco (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Gaza (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati