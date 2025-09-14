16.8 C
Digithon 2025: trionfa Lexsa, l’assistente Ia per fiscalisti

Lavoro
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ la startup milanese Lexsa la vincitrice di Digithon 2025, la maratona digitale conclusasi nella tarda serata di ieri a Bisceglie in Puglia. Completano il podio della decima edizione della manifestazione ideata da Francesco Boccia, che ha visto in gara per tre giorni 100 startup, MyIndustries e IpaziaSpace. Lexsa, che si è aggiudicata il primo premio da 10mila euro messo a disposizione da Confindustria Bari-Bat, è l’assistente Ia sviluppato da fiscalisti per fiscalisti, e che permette di automatizzare attività manuali, ripetitive e che nessuno vuole più fare, permettendo al professionista di concentrarsi sui clienti e sulle attività ad alto valore aggiunto.  —lavoro/start-upwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

