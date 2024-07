Dotgroup, social recruiting in linea con richieste aziende clienti

(Adnkronos) – Dot recruiting è il nuovo brand di Dotgroup, che si occupa esclusivamente di ricerca e selezione del personale. Dot recruiting ha messo a punto processi di social recruiting all’avanguardia, dinamiche di assessment immersive e partecipative assolutamente innovative. Tutto questo le consente, con l’aiuto di un team di specialisti, di identificare le risorse perfettamente in linea con le richieste delle aziende clienti. Attualmente le sue ricerche nei settori beauty, impiantistica, gdo, telecomunicazioni, metalmeccanica, finance, it. In particolare: parrucchieri, store manager, hair director a Milano. Addetti vendite a Milano, Forte dei Marmi e Roma. Finance Planning & Analysis a Castellanza; Elettricisti impianti civili e industriali a Bergamo; hardware design engineer, embedded fw design engineer, addetti ufficio gare e appalti, capocantiere e software developer a Bari. Analisti funzionali a Monsampolo del Tronto, buyer a Busnago (MB); backoffice commerciale a San Donato Milanese; impiegato fiscalista a Cremona; junior business analyst a Pavia; communication & social media specalist a Milano. —lavoro/offerte-lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)