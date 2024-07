Engineering, da Dekra la certificazione per parità di genere

(Adnkronos) – Engineering, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e Pa, comunica di aver ottenuto da Dekra testing & certification – società indipendente riconosciuta a livello mondiale, specializzata in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni – la certificazione del proprio sistema di gestione della Parità di genere (UNI/Pdr 125:2022) per la capogruppo Engineering, a testimonianza dell’impegno del Gruppo verso una cultura aziendale sempre più inclusiva e sostenibile. Il conseguimento della certificazione rappresenta un ulteriore significativo passo del processo evolutivo che Engineering ha affrontato negli ultimi due anni, rafforzando il suo impegno nel creare un ambiente lavorativo sempre più equo e inclusivo. Come evidenziato nel Piano di Sostenibilità 2024-2026 approvato ad aprile e nel Bilancio di Sostenibilità appena pubblicato, il Gruppo guidato da Maximo Ibarra è impegnato a portare al 35% la presenza di donne in azienda entro il 2025, ad aumentare al 22% la presenza di donne nei ruoli di leadership in Italia e ad azzerare la differenza di retribuzione tra donne e uomini entro il 2026 già oggi solo all’1,7%. Marcella Tesone, group talent, change & dei director di Engineering sottolinea “In Engineering sono molte le iniziative che negli ultimi due anni abbiamo messo in campo per creare un ambiente di lavoro più equo ed inclusivo. Crediamo fermamente che “Diversità” sia la parola d’ordine in questo percorso, perché in essa troviamo creatività e pensiero critico, elementi necessari anche per dare vita a soluzioni più innovative e inclusive a beneficio dell’ecosistema in cui operiamo. La certificazione attesta il nostro costante impegno a garantire pari opportunità, a valorizzare tutte le prospettive e a costruire una cultura aziendale che celebri e rispetti la diversità in tutte le sue forme”. Il processo di valutazione organizzativa che ha portato alla certificazione si è focalizzato su 6 indicatori chiave: cultura e strategia, governance, processi delle risorse umane, opportunità di crescita e inclusione per le donne, equità retributiva di genere, sostegno alla genitorialità ed equilibrio tra vita privata e vita professionale. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)