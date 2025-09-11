21.3 C
Ia, Boccia: “Tra finzione e realtà diritto d’autore a rischio, servono regole chiare su algoritmi”

Lavoro
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Nessuno avrebbe immaginato alcuni anni fa che un giorno gli sceneggiatori a Hollywood avrebbero scioperato ed è successo. Nessuno avrebbe potuto immaginare che alcune piattaforme con sedi basate in paradisi fiscali potessero con un interruttore accendere o spegnere addirittura la musica di un Paese intero. Invece questo può succedere, questa è la degenerazione delle regole legate al governo delle opere d’arte. Perché una canzone è un’opera d’arte, come una bella sceneggiatura, un bel film, un tela, un quadro e noi nell’era pre-digitale eravamo abituati a sapere che c’era sempre un uomo e una donna dietro quell’opera. Oggi si fa fatica a distinguere tra finzione e realtà non solo nella canzone, nel film, ma anche nella composizione, nel libro. E allora è evidente che dobbiamo fissare regole molto chiare non solo per chi costruisce un algoritmo, ma anche per chi ne detiene la proprietà e chi attraverso quell’algoritmo produce un valore che è diverso da quello che veniva prodotto al tempo della società offline”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Francesco Boccia, fondatore di Digithon, a margine del confronto, nel corso della maratona digitale a Bisceglie, con il presidente della Siae, Salvatore Nastasi, che ha lanciato l’allarme sugli effetti negativi dell’Ia per il diritto d’autore.  E per Boccia “questa è una grande sfida, alla quale devono rispondere i Parlamenti. C’è un raccordo molto serio in Europa, ma non basta e penso che la discussione avvenuta qui oggi consegni grandi responsabilità che non hanno un colore politico, qui a Digithon non c’è distinzione, c’è la consapevolezza e la convinzione che le nuove generazioni che interpretano meglio di tutti il funzionamento della società digitale ci chiedono regole del gioco chiare, comprensibili, trasparenti e soprattutto a passo con i tempi. Insomma, non possiamo inseguire i cambiamenti, ma dobbiamo accompagnare”, ha concluso. —lavoro/start-upwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

