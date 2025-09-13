Ia, Rosini (Postel Spa): “Scelto approccio human first, a supporto operatività lavoratori”

(Adnkronos) – “Oggi il gruppo Poste Italiane si può considerare una grande piattaforma di servizi per il Paese, valiamo in termini di impatto sull’economia del Paese circa mezzo punto di Pil, perché siamo anche il più grande datore di lavoro del Paese con 122.000 colleghi che lavorano in tutta Italia. Un’azienda con le nostre caratteristiche, che ha una rete anche distributiva di 13.000 uffici postali e ha 40.000 colleghi che fanno ancora il mestiere del portalettere e sono a supporto della rete logistica, non poteva considerare l’impiego dell’intelligenza artificiale se non con un approccio ‘human first’. Quindi considerando le potenzialità della tecnologia in particolare dell’ia a supporto, a complemento, nel coadiuvare quella che è l’operatività dei nostri colleghi”. Così Carlo Rosini, ceo di Postel Spa, società di Poste Italiane, intervenendo al panel ‘Ai: rivoluzione o evoluzione? Focus su physical e sovereign ai’, alla giornata conclusiva di Digithon a Bisceglie. “Noi siamo tra quelli che hanno redatto -ha continuato Rosini- un manifesto sull’Ai, tra l’altro coinvolgendo anche personalità di spicco come padre Benanti, consigliere del Papa per l’intelligenza artificiale, quindi abbiamo voluto declinare che l’Ai c’è, ci sarà, nelle nostre vite, ci sarà nella nostra azienda con un utilizzo legale, etico e sicuramente consapevole. E su questo abbiamo fatto un grande sforzo anche di ingaggio di tutti i nostri dipendenti”, ha sottolineato. E Rosini ha sottolineato che “abbiamo veramente diversi utilizzi che stiamo iniziando a fare dell’Ai per quanto riguarda soprattutto l’automazione di processi non solo interni ma anche di interazione con la nostra clientela. Oggi noi forse siamo più conosciuti per la rete fisica degli uffici dove tuttora circa 960.000 persone entrano tutti i giorni mediamente, ma abbiamo decine di milioni di interazioni sui canali virtuali, social, digitali con i nostri clienti. Quindi era importante riuscire a avere un utilizzo dell’Ai che migliorasse anche l’interazione con i clienti”, ha spiegato. “Parlo dell’utilizzo di Chatbot -ha continuato- piuttosto di accesso a informazioni tramite i canali digitali. Da questo punto di vista non solo ci siamo focalizzati sul fronte dell’interazione dei servizi, ma anche in termini di automazione dei nostri processi core. Penso ad esempio all’utilizzo dell’Ai a supporto dei colleghi della logistica e di tutto quello che è un mondo di trasporti e di infrastrutture che oggi ci permette di governare forse una tra le reti più grandi del Paese e con dei partner, ne cito uno su tutti Amazon, che ci utilizzano per poi consegnare i pacchi a tutti i cittadini”. “Quindi sicuramente -ha aggiunto Rosini- abbiamo delle aree su cui ci stiamo focalizzando anche nell’ambito di alcuni processi interni di natura amministrativa di back office, per un po’ ampliare quella che è l’utilizzo dell’Ai e anche supportare una riduzione di operatività, magari a meno valore aggiunto per i colleghi per poterli dedicare attività di natura diversa”, ha sottolineato Rosini concludendo che “tutte queste applicazioni molto concrete le facciamo a supporto di, e non con un effetto sostituzione” del lavoratore. —lavoro/start-upwebinfo@adnkronos.com (Web Info)