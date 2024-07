Mestieri, World butcher wars: “L’arte macelleria italiana arriva all’ippodromo di Ascot”

(Adnkronos) – Andrea Laganga, macellaio di Grosseto ed esperto di barbecue, si prepara a partecipare alle World butcher wars, i primi mondiali di macelleria che prendono vita in Europa. Questa è un'opportunità senza precedenti per l'Italia che sarà rappresentata dai super butcher della Nazionale italiana macellai Andrea Laganga e Gianni Giardina. La competizione si terrà il 20 e 21 luglio all'interno dello Smoke and fire festivals, una manifestazione di due giorni interamente dedicata al barbecue e alle cotture sulla brace che si svolge presso l'ippodromo di Ascot, cittadina nella zona est di Berkshire, in Inghilterra. La due giorni no-stop di BBQ e cotture sulla brace è un vero e proprio happening tra piatti di carne, barbecue, tanta musica e divertimento che ogni anno si svolge all’interno dell’ippodromo di Ascot, conosciuto ai più per le corse di cavalli amate dai reali inglesi. La competizione, che lo scorso anno si è svolta in Brasile nel corso del Churrascada international barbecue festival di San Paolo, coinvolgerà 12 Paesi (oltre all’Italia gareggeranno rappresentanti di Nuova Zelanda, Australia, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Brasile, Germania, Polonia, Grecia, Usa, Giappone e Tonga) e consisterà nel disosso, taglio e lavorazione di mezzo agnello e mezza sella di maiale. Il tutto in soli 30 minuti. Il panel di giudici, guidato da Shannon Walker, macellaio, insegnante, esperto di BBQ e autore del volume 'The butchers cookbook', e Keith Fisher, chief executive officer all’Institute of Meat, valuterà la presentazione e il display del banco, la tecnica utilizzata, la velocità e, non ultima, la creatività dei preparati. Si tratta di una prova complessa che richiederà un mix di tecnica e abilità nella trasformazione delle carni in tagli e pronti a cuocere che saranno valutati da un team internazionale di professionisti. "Questo è un sogno che diventa realtà", commenta Andrea Laganga all’annuncio della partecipazione. "Porteremo lo stile italiano tra i tanti appassionati di barbecue e dei tagli anglosassoni", aggiunge Gianni Giardina. Una bella notizia quella dell’Italia finalmente nella World Butchers Wars: dall’apertura ad alcuni Paesi europei al World butchers' challenge (Wbc) in quel di Belfast nel 2018, passando per Sacramento nel 2022 e in (trepidante) attesa di arrivare a Parigi 2025, con l’entrata in gara nella War estesa anche ad altre nazioni dell’Ue è indubbio che la rete internazionale di queste competizioni carnivore si stia allargando. Questa espansione delle competizioni carnivore a livello globale favorisce la promozione del prodotto carne, il networking e la condivisione di idee ed esperienze tra i macellai di tutto il mondo. Inoltre, contribuisce a raccontare un mestiere in continua evoluzione all'interno di un contesto di confronto internazionale. Andrea Laganga è un macellaio esperto che lavora nella storica macelleria di Grosseto insieme alla sua famiglia da oltre 50 anni. Proprio la su famiglia è stata la prima ad allenarlo per questa competizione studiando insieme le tecniche e le rappresentazioni da portare in Inghilterra. Durante la gara, oltre a rappresentare la tradizione e l'artigianalità della professione di macellaio, Laganga presenterà elementi e prodotti tipici della sua terra, la Maremma, a cui è profondamente legato e grato. “Ho cercato di coinvolgere artisti e produttori della Maremma – dichiara Laganga – per riuscire a portare oltr’Alpe un racconto della nostra terra. Sto infatti ricercando prodotti enogastronomici del territorio da inserire all’interno della mia esposizione ma non solo, mi sono rivolto ad artisti locali per lo studio e la preparazione di taglieri unici attraverso la mente e le mani dell’artista del legno Marco Celeghin e dell’artista Dominga Tammone per le rappresentazioni grafiche che, in lingua inglese, racconteranno le preparazioni”. Prosegue Laganga: “L'Italia, anche con la Toscana e la Maremma, è pronta a dare il massimo nella World Butcher Wars esaltando l'unicità della gara e dimostrando l'eccellenza dell'arte della macelleria italiana in una sfida mondiale”. Dal 2018, la Macelleria Laganga è l’unica macelleria toscana che fa parte della Nazionale italiana macellai e partecipa attivamente alle sfide mondiali di macelleria per il World butcher challenge. Nel 2023 la macelleria Laganga è stata insignita di uno dei riconoscimenti più significativi per il mondo del food entrando a far parte degli Ambasciatori del gusto. —lavoro/professionistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)