Msc Crociere, Massa: “2025 nuovo anno record, supereremo i 5 mln di ospiti”

(Adnkronos) –

“Il 2025 si appresta a chiudersi come un nuovo anno record per l’azienda, un anno segnato anche da tre eventi importantissimi, l’arrivo della nostra nuova ammiraglia World America, l’apertura e l’inaugurazione a Miami ad aprile del terminal di crociere più grosso al mondo, con la capacità di movimentare oltre 36.000 ospiti al giorno e poi l’apertura del primo terminal interamente Msc nel Mediterraneo a Barcellona. Quindi un anno in cui supereremo i 5 milioni di ospiti e che ci lascia guardare con un grande ottimismo al 2026 dove arriverà la nuova ammiraglia di Msc Crociere”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Leonardo Massa, vice presidente di Msc Crociere, a margine del suo intervento al talk conclusivo al ‘Bufala Fest’ di Napoli, traccia un primo bilancio sull’andamento dell’anno per il big player mondiale del settore crocieristico. E nell’analisi di Massa emergono nuove esigenze tra i turisti che scelgono Msc Crociere. “Le tendenze -spiega- sono di clienti sempre più interessati alla conoscenza, nel senso di un’esperienza autentica all’interno dell’itinerario, con la voglia di scoprire nuove destinazioni”, sottolinea. Non solo destinazioni nuove ma per gli italiani anche una diversa sensibilità nella scelta dei periodi da destinare al relax in crociera. “Un trend che stiamo registriamo, che riguarda gli italiani e che secondo me è interessantissimo -spiega Massa- è quello della ‘destagionalizzazione’ della vacanza. Sempre più italiani scelgono di andarci non soltanto, come già avviene, nei canonici mesi estivi, ma anche in altri periodi dell’anno e quindi vediamo sempre di più a novembre, dicembre, gennaio, febbraio italiani che decidono di fare le vacanze a bordo delle nostre navi e questo ovviamente è un trend per noi interessantissimo, sul quale ‘lavoriamo’ da decenni. C’è poi un’attenzione sempre maggiore al prodotto, in termini qualitativi delle destinazioni che raggiungiamo, di quello che portiamo a bordo delle navi e della accoglienza che riserviamo ai nostri ospiti”, sottolinea. Tra le destinazioni più in voga nell’ultimo periodo spicca Napoli. “Napoli cresce, con quattro navi alla settimana nel periodo estivo. Confermiamo per l’inverno 2025-2026 una nave tutto l’inverno su base settimanale a Napoli. Quindi una Napoli che nei numeri globali cresce non solo nei mesi estivi come era facile aspettarsi, ma anche su base annua”, sottolinea. E il settore crocieristico nel suo complesso rappresenta un comparto importante per l’occupazione in Italia. “In Italia nell’industria delle crociere in Italia, nel complesso della filiera, lavorano -spiega Massa- oltre 130.000 addetti. L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello globale perché siamo un Paese che ha una cultura marinara millenaria, abbiamo tra le migliori aziende produttrici di navi Fincantieri su tutte, ma anche tutta la filiera collegata ad essa. E abbiamo una filiera agroalimentare importantissima che fornisce le navi da crociera. Siamo poi un Paese baricentrico nel Mediterraneo con oltre 7.000 km di costa, punto di sosta praticamente di quasi tutte le compagnie di crociera che operano nel Mediterraneo”. E le nuove generazioni guardano con attenzione al comparto. “Tanti giovani si avvicinano a questa industria e scelgono di lavorarvi anche perché in proiezione avendo tanti ordini assume e continuerà a assumere. Sono ancora pochi gli italiani che invece scelgono di fare la vita imbarcata a bordo delle navi. Su quello ci stiamo lavorando e mi auguro che i giovani valutino le opportunità professionali che questa splendida professione ha”, conclude Massa. (di Fabio Paluccio) —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)