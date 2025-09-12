27.4 C
Nocita (Gruppo Fs) a Digithon: “nostra Innovation Factory per trasformare idee in progetti concreti”

Lavoro
(Adnkronos) – “Il nuovo modello di innovazione in Fs è un’evoluzione di quello che c’è stato sostanzialmente fino a pochissimo tempo fa e prevede la costituzione dell’Innovation Factory, di cui sono responsabile, all’interno della holding, con l’obiettivo di trasformare le idee di innovazione in progetti concreti, che rispondono alle esigenze del business. Il nuovo modello quindi è uno spazio che definiamo aperto, dove intendiamo collaborare con università, start-up o centri di ricerca per rispondere a sfide molto complesse. Lo stiamo facendo attraverso la costituzione di un Osservatorio tecnologico che monitora i trend tecnologici e ci fornisce spunti per costruire quello che sarà il piano di innovazione del Gruppo Ferrovie. Lo facciamo attraverso questa collaborazione continua con università e start-up, e anche momenti come questi in cui cerchiamo di trovare spunti per dare un contributo concreto all’innovazione del Gruppo”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Angela Nocita, responsabile Innovation Factory Gruppo Fs, a margine del suo intervento a Digithon, la maratona digitale in corso a Bisceglie in Puglia.  —lavoro/start-upwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

