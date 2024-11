Università, Attilio Fontana: “In quelle lombarde studenti da tutto il mondo”

(Adnkronos) – “Siamo orgogliosi delle 15 università della Lombardia, rappresentano un punto importante per lo sviluppo di una Regione che attrae più studenti dal resto dell’Italia e dal mondo intero. Se i giovani decidono di formarsi qui, il merito è della capacità”, delle università, “di offrire una proposta culturale particolarmente positiva”. Lo ha detto questa mattina, all’università Milano Bicocca, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, in occasione della cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 arricchita dalla Lectio Magistralis ‘Proximity and urban regeneration: 15-minute cities for a more inclusive future’ del professor Carlos Moreno, l’ideatore del concetto di ‘città in 15 minuti’, un modello di sviluppo urbano basato sul benessere della comunità e sul diritto di vivere in un ambiente più sostenibile e inclusivo per tutti. Il presidente di Regione Lombardia definisce la Bicocca “un’università che guarda al futuro, all’innovazione e alla ricerca con impegno e determinazione. Un’università particolarmente efficace nel creare e mantenere una rete di relazioni tra istituzioni e privato”. Fontana guarda poi oltre il percorso accademico: “Bisogna fare in modo che, dopo essere stati formati, i ragazzi continuino a restituire la loro capacità sul nostro territorio rendendo più facile l’accesso al mondo del lavoro. Dovremo essere noi ad attrarre i cervelli dal resto del mondo perché mai come in questo momento, la Regione Lombardia può competere con le migliori realtà a livello mondiale. Insieme alla Bicocca – continua – dobbiamo combattere le tante sfide che il mondo in questo periodo ci offre: la transizione digitale, la transizione energetica, la sostenibilità, l’intelligenza artificiale. Sfide che devono essere viste come grandi opportunità e possibilità di sviluppo”. Poi un incoraggiamento agli studenti: “Non lasciatevi spaventare dalle troppe elucubrazioni negative sul futuro. Saprete realizzare tutti i vostri sogni e grazie alle vostre capacità, saprete trasformare le difficoltà in opportunità”. Nello stesso giorno, l’Ateneo celebra anche l’inaugurazione della rinnovata Piazza della Scienza che “declina la bellezza con il futuro e la sostenibilità nel tentativo di affrontare i problemi e gli eventi climatici che giorno dopo giorno, purtroppo, continuiamo a constatare come essere estremamente presenti”, le parole del governatore Fontana. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)