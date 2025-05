Università Lum, al via XXIII edizione della European week

(Adnkronos) – Da domani martedì 6 a venerdì 9 maggio l’Università Lum ospiterà la XXIII edizione della European week: convegni, forum, workshop e dibattiti, in un continuo alternarsi di personalità. Ogni anno l’Università Lum Giuseppe Degennaro, in occasione della Festa dell’Europa, organizza una serie appuntamenti per ricordare e sottolineare la sua vocazione di Università nata nell’ambito di un programma europeo e la sua apertura verso l’internazionalizzazione. Per il 2025 sono previsti sei appuntamenti: 6 maggio 2025, ore 9.30 Rapporti patrimoniali nella famiglia: radici storiche, problemi attuali e prospettive europee; 7 maggio 2025, ore 10; Spazi pubblici e simboli cultural-religiosi in Europa; 7 maggio 2025, ore 16 La composizione degli interessi nel turismo 4.0. Clinica legale di redazione contrattuale. Ispirata a scenari reali di consulenza professionale; 8 maggio 2025, ore 14.30. Le misure provvisorie a tutela dei minori nel rito unitario di famiglia dopo il ‘Correttivo’ Cartabia. 9 maggio 2025, ore 11 Presentazione del volume ‘Scritti in memoria di Felice Gnagnarella’; 9 maggio 2025, ore 15.30 ‘Immigrazione e protezione internazionale. L’arte dello Stato e lo stato della giurisprudenza’. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)