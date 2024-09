A Torino DR Automobiles Groupe ‘sbanca’ con 27 modelli e 12 anteprime

(Adnkronos) – E’ una ‘parata’ di modelli, fra cui 12 anteprime, quella con cui il DR Automobiles Groupe – con i suoi 5 brand – si presenta al Salone Auto Torino che si apre oggi. Al livello di maggiore accessibilità spiccano le novità del brand Evo che sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Dopo la prima apparizione dello scorso agosto a Palma di Maiorca, la Evo 6 e la Evo Spazio si presentano ora al pubblico italiano a Torino dove fa il suo debutto anche la Evo 8. Tre nuovi modelli che vanno ad implementare un gamma già molto ricca, che va dal compatto Evo 3 al pick-up Evo Cross 4. La nuova EVO 6 è un SUV di 4,5 mt. spinto da un 1.5 turbo benzina da 177 CV abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti: spiccano gli interni molto curati ed in linea con il design esterno mentre la plancia è dominata da un unico display che include sia il quadro strumenti (10,25”) che l’infotainment (10,25”). La nuova EVO Spazio è invece un monovolume 7 posti da 4,8 mt. dal design sportivo e che offre ai passeggeri un confort di alto livello esaltato dall’ampio tetto panoramico che consente di avere un’ampia visuale e di godere della luce esterna. Anche in questo caso il motore è 1.5 turbo ad iniezione diretta da 177 CV con cambio DCT a 7 rapporti. Entrambi i nuovi Evo saranno disponibili anche nella versione Thermohybrid benzina/GPL. Al top di gamma ora si colloca il Suv 7 posti Evo 8di 4,70 mt. di lunghezza che sarà disponibile con una doppia motorizzazione: un 1.6 Turbo benzina ad iniezione diretta da 185 CV ed un 2.0 Turbo benzina ad iniezione diretta da 238 CV, entrambi abbinati ad un DCT a 7 rapporti e con una dotazione di serie davvero full. Quanto a DR debutta a Torino la linea Collection e viene svelata la DR 6.0 Collection Hybrid Plug-in da 316 CV. Presenta un look rinnovato rispetto alla versione base, soprattutto nella parte anteriore grazie ad una calandra dal design deciso e pulito. È spinta da un motore termico 1.5 turbo benzina da 108 Kw e due motori elettrici (uno da 55 Kw, l’altro da 70 Kw) che, alimentati da un pacco batterie con tecnologia ternaria agli ioni di litio da 19,3 kWh, hanno un’autonomia complessiva di 80km. Questa 6.0 ha tre sistemi di recupero energia in fase di decelerazione mentre i due motori elettrici recuperano energia anche in fase di frenata. Stessa tecnologia poi per la DR 7.0 Hybrid Plug-in che presenta però due posti aggiuntivi nell’ultima fila posteriore, che la rendono un 5+2. Fra gli altri brand del gruppo fondato da Massimo Di Risio, Tiger – dopo una prima apparizione a maggio a Verona – svela a Torino le proprie carte: i tre SUV Tiger Six, Tiger Seven, Tiger Eight e il Monovolume Tiger Nine, caratterizzati da linee molto moderne ed accattivanti, dimensioni importanti (poco più di 4,60 mt. di lunghezza per Tiger Six e Tiger Seven – 4,74 mt. per Tiger Eight) e una dotazione di serie e di sistemi di assistenza alla guida davvero ricca. Il Tiger Nine è invece un monovolume 7 posti ibrido dal design decisamente particolare, caratterizzato soprattutto da un’importante calandra, lungo ben 5,23 metri. Quanto a Sportequipe propone le nuove Sportequipe 6 e Sportequipe 7 con nuove linee, molto più sportive, nuove motorizzazioni e nuovi allestimenti di serie. Entrambi i modelli esposti a Torino sono spinti da un 1.6 turbo benzina (anche in questo caso saranno disponibili le versioni Thermohybrid benzina/GPL) ad iniezione diretta da 185 CV abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti. Infine per Ich-X la gamma si amplia in maniera importante: nel brand off-road di DR Automobiles Groupe arrivano i nuovi K3 e pick-up K4 che vanno ad affiancare il K2. Il K3 è lungo 4,70, largo 2,00 mt., alto 1,80 mt. con un passo di 2,80 mt. Angolo di attacco di 20°, angolo di uscita di 30°, distanza dal suolo di 22 cm, raggio minimo di sterzata di 5,7 mt. È spinto da un 2.0 turbo benzina da 245 CV abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti con doppia frizione a bagno d’olio. Ma ciò che caratterizza davvero questo fuoristrada è il sistema di trazione integrale intelligente XWD di sesta generazione di BorgWarner con bloccaggio differenziale intelligente a slittamento limitato. La struttura della carrozzeria del K3 è composta per il 75% da acciaio ad alta resistenza ed è costruita con processi avanzati come la saldatura laser e la brasatura laser automatizzata, fornendo una solida e sicurezza all’intero veicolo. Quanto al K4 è un pick-up dalle dimensioni importanti e dall’aspetto imponente: lungo 5330 mm, alto 1920 mm, largo 1965 mm. con un passo di ben 3110 mm. A spingerlo, un motore 2.0 turbo diesel da 163 CV e cambio 8AT con sistema di trazione integrale elettronico. Dotato di una capacità di traino di 3500 kg il K4 – pur essendo un pick-up – ha un allestimento interno di gran pregio e una ricca dotazione di serie. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)