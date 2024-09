Aixam-Mega cresce in Europa

(Adnkronos) – Il leader europeo nel settore delle minicar, Aixam-Mega, crede nell’Europa e ha investito 30 milioni nella struttura con l’obiettivo di sostenere l’ulteriore sviluppo del mercato. La società del Gruppo Polaris ha quindi inaugurato il terzo stabilimento produttivo in Francia, ad Andancette Il Direttore Generale Olivier Pelletier ha dichiarato “prevediamo un incremento annuale progressivo della produzione tra il 5 e il 10%.

Entro il 2028 contiamo di superare il fatturato di 350 milioni di Euro, confermando un trend che ha visto Aixam-Mega crescere in Europa del 124% tra il 2013 e il 2023.”



Lo stesso avviene anche sul mercato Italia che si attesta come seconda area di fatturato. Sbarcata nel 1997 Aixam-Mega ha venduto in Italia nel 2023 oltre 4.000 veicoli per un fatturato di oltre 46 milioni di Euro con un aumento del 13% rispetto a 2022. Il Direttore Generale Aixam-Mega Italia Tom Faget, “stiamo consolidando un trend molto positivo. Nel 2024 stimiamo una produzione di 19.900 veicoli – di cui 3.100 elettrici pari ad un 15% del totale – con un +4% rispetto al 2023. Il mercato italiano si conferma per noi molto importante e dinamico come dimostrano anche le cifre relative al 2024. Ad oggi l’immatricolato Italia gennaio-agosto ha conosciuto un incremento dell’11%, con 4.100 veicoli venduti – di cui 900 elettrici pari al + 2% di vendite totali rispetto al 2023.”



