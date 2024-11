Akrapovic, nuove barre di protezione per BMW R 1300 GS

(Adnkronos) –

Akrapovic presenta le nuove barre di protezione in titanio per le BMW R 1300 GS e R 1300 GS Adventure.

Dopo il successo delle barre di protezione per la BMW R 1250 GS del 2022, Akrapovic grazie alla grande esperienza maturata nelle competizioni e a decenni di esperienza nella tecnologia in titanio, ha realizzato in esclusiva per le nuove BMW R 1300 GS e R 1300 GS Adventure, delle protezioni robuste, leggere e innovative. Le barre di protezione sono realizzate con tubi di titanio sabbiato. Rispetto ad un’analoga soluzione in acciaio inossidabile, le barre in titanio hanno un peso inferiore del 40% e una maggiore resistenza alla corrosione. Uno dei più leggeri in assoluto tra i sistemi di protezione disponibili sul mercato per l’imponente mezzo tedesco. Una struttura stabile, realizzata per contrastare e distribuire in maniera efficace l’energia generata da eventuali impatti sulle barre.

Il set di barre di protezione della Akrapovic non comporta limitazioni per angoli di piega ed è omologato ABE.

Nel kit sono comprese delle protezioni in fibra di carbonio con spessore di 2,5 mm. Sono realizzate con saldatura al TIG e con flange tagliate al laser. Una volta installate le barre di protezione offrono la possibilità di montare diversi accessori BMW o di altri produttori, tra cui set di bagagli, fendinebbia e proiettori.