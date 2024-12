Alfa Romeo 33 Stradale, Supercar of the Year

(Adnkronos) – La nuova Alfa Romeo 33 Stradale è stata eletta “Supercar of the Year” agli Automobile Awards 2024.

In soli due anni dalla sua nascita, questo straordinario progetto che rende omaggio a una storica vettura italiana, la 33 Stradale del 1967, ha conquistato numerosi premi e riconoscimenti. Così, a pochi giorni dalla consegna del primo dei trentatré esemplari della nuova supercar del Biscione, arriva un ennesimo e prestigioso premio. Una giuria di esperti giornalisti del settore automotive ha decretato la nuova 33 Stradale “Supercar of the Year”. La sportiva del Biscione ha prevalso su altre due illustri sportive del Gruppo Stellantis: la Maserati GT2 Stradale e la Ferrari F80. A ritirare il prestigioso premio, nella splendida cornice dell’Automobile Club de France, situato in Place de la Concorde a Parigi, è stato Marion Beyret, Responsabile Comunicazione di Stellantis France.



Ecco i prestigiosi riconoscimenti ottenuti dalla due porte italiana in soli due anni dal suo lancio commerciale: • DreamCar2024 – Quattroruote • Design Trophy – L’Automobile Magazine • Design Concept Award 2024 – Concorso d’Eleganza Villa D’Este • Best in Classic 2024 – Ruote Classiche • Supercar of the Year – Automobile Awards —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)