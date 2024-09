Aston Martin Vantage, stile ed eleganza senza tempo

(Adnkronos) –

Aston Martin Vantage consolida la posizione del marchio britannico nel mercato delle auto sportive extra-lusso e ad alte prestazioni.

Vantage è un nome iconico per il brand inglese, fu utilizzato per la prima volta nel 1950 per indicare un motore potenziato. Solo nel 1964 il nome venne associato ad un modello, la Aston Martin DB5, che con il nick Vantage divenne la nuova ammiraglia della gamma. Nei primi anni ’70 Vantage fu un modello autonomo e da quel momento è sinonimo di stile e di prestazioni elevate.

Amedeo Felisa, Amministratore Delegato Aston Martin ha dichiarato: “Mentre entriamo in un periodo di cambiamenti fondamentali nel mondo delle auto ad alte prestazioni, è essenziale rimanere fedeli a quelle qualità su cui è stato costruito un marchio leggendario. Ogni auto che porta il nome Vantage ha molto da dimostrare, motivo per cui questo modello significa alte prestazioni nella loro forma più pura”. A spingere la sportiva inglese ci pensa un motore V8 Twin-Turbo 4.0 rielaborato e costruito a mano, che rende la nuova Aston Martin Vantage la più veloce nella storia del marchio, con i suoi 325 km/h ed una accelerazione 0-100 km/h in soli 3,5 secondi. La potenza massima è di 665 CV per una coppia di 800 Nm. La trasmissione automatica ZF è a 8 velocità, presente anche un differenziale posteriore elettronico. Di serie sono presenti cerchi in lega forgiati. La nuova generazione di Vantage presenta un abitacolo ultra-lussuoso, con materiali pregiati. Da riferimento anche il suo impianto audio surround firmato Bowers & Wilkins. L’infotainment di nuova generazione integra nuove app di connettività che supportano iOS e Android. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)