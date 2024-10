Audi A6 e-tron, anche in configurazione Avant e Sportback

(Adnkronos) – La nuova Audi A6 e-tron si arricchisce di due nuove configurazioni carrozzeria, la Avant e la Sportback. In occasione dell’ampliamento gamma, la nuova Audi A6 e-tron è disponibile anche con un powertrain entry level da 326 cavalli e batteria da 83 kWh. Grazie a un Cx di soli 0,21, la nuova proposta elettrica della Casa dei Quattro Anelli è in grado di percorrere sino a 627 km nel ciclo WLTP in configurazione Sportback e sino a 598 km nella versione Avant. Eccellenti le prestazioni, nel classico 0 – 100 km/h A6 Sportback e-tron e A6 Avant e-tron impiegano 7 secondi, per una velocità massima autolimitata di 210 km/h. Un gradino più sopra si posiziona la A6 e-tron quattro da 462 cavalli, modello che raggiunge i 100 km/h in soli 4,7 secondi. Grazie alla tensione a 800 Volt e a una potenza di ricarica in DC sino a 270 kW, la nuova Audi A6 e-tron quattro è in grado di ricaricarsi in 10 minuti per un’autonomia fino a 290 km. Lo stato di carica della batteria passa dal 10% all’80% in 21 minuti. Da riferimento anche l’autonomia della A6 Sportback e-tron

quattro, sino a 716 km nel ciclo WLT e fino a 685 km per la A6 Avant e-tron Quattro.

Disponibili negli allestimenti Business, Business Advanced ed S Line edition, le nuove proposte della Casa dei Quattro Anelli arriveranno nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2025. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)