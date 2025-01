Benelli al Motor Bike Expo

(Adnkronos) –

Benelli scalda i motori per l’edizione numero 17 del Motor Bike Expo di Verona, in programma dal 24 al 26 gennaio 2025 presso Veronafiere. Benelli per l’occasione presenta la Leoncino Bobber 400, una raffinata interpretazione del design bobber in chiave moderna e realizzata dal Centro Stile Benelli. Le Tornado 400 e 550, due supersportive carenate di Benelli e a completare la schiera di novità troviamo la famiglia BKX rappresentata dalla poliedrica BKX 300 e dalla street motard BKX 125 S.

Lo stand Benelli a MBE 2025 ospiterà inoltre l’attuale gamma che caratterizza il marchio, dalla Leoncino 800, 500 e 125 fino alla moto più amata dagli italiani: la TRK 702/X. Non mancherà poi la TRK 502 X e nemmeno le stradali BN 125, Tornado Naked T 125, 752S, 502C e Imperiale 400.

