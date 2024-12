BMW Italia, la storica sede torna al progetto originario

(Adnkronos) – La storica sede di Milano di BMW Italia torna a essere il quartier generale esclusivo della filiale italiana del Marchio dell’Elica. Progettato dall’architetto Kenzo Tange alla fine degli anni ’90, l’edificio di San Donato Milanese ha ospitato per anni anche un punto vendita. Dal 1998 al 2021, infatti, gli spazi del piano terra erano occupati da BMW Milano, la filiale di vendita di BMW Italia Retail.



L’iconico palazzo è stato definito da Gillo Dorfles “La porta sud di Milano” per la sua posizione strategica: chi proveniva dall’Autostrada A1 si trovava immediatamente di fronte alla maestosa struttura all’ingresso della città. Con questo ritorno alle origini, la sede di BMW Italia rimodula gli spazi dell’area d’ingresso con un progetto volto a creare un ambiente caldo, accogliente e in stile lifestyle. Questo approccio riflette lo spirito “human centric” che ha ispirato la House of BMW, incarnando una nuova postura di mercato che si è rivelata fondamentale per il successo dell’azienda, con risultati significativi sia in termini quantitativi che qualitativi sul mercato italiano. Per quanto riguarda la concessionaria BYmyCAR, che per diversi anni è stata presente all’interno della sede di BMW Italia, oggi accoglie i suoi clienti e tutti gli interessati ai brand BMW, MINI e BMW Motorrad in tre sedi: via Zavattini a San Donato Milanese, via dei Missaglia e via De Amicis a Milano. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)