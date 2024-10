BMW riconosciuto come miglior Brand nel Service

(Adnkronos) –

BMW conquista il premio di Brand con il miglior Service. La premiazione si è svolta in occasione dell’evento Service Day 2024, secondo i risultati presentati dallo studio di Quintegia, nel post-vendita, BMW è risultato nuovamente il miglior Marchio. A premiarlo sono stati i dealer che hanno partecipato al sondaggio. È la seconda volta consecutiva che il Marchio dell’Elica riceve il premio di miglior Brand nel Service. “È un grande orgoglio poter ricevere questo premio, un attestato di fiducia che l’intera Rete Service BMW ripone nel lavoro quotidiano di lettura insieme del mercato e nell’offrire un servizio sempre più vicino ai nostri Clienti. Continueremo il dialogo costante con i nostri Partner per rendere l’esperienza Service dei Clienti sempre più semplice, grazie all’integrazione in un unico ecosistema di tutte le informazioni delle automobili e dei clienti, per facilitare il lavoro di tutte le persone in Officina. Inoltre, proseguiremo nel percorso di rendere più capillare il Proactive Care, un approccio che consolida la relazione del Cliente con il Partner Service preferito” afferma Dario Mennella Customer Support Director BMW Italia. La scala di valutazione era compresa tra 1 e 5, BMW ha ricevuto un punteggio pari a 4,05. Tra i temi analizzati, il costruttore tedesco ha primeggiato rispetto alla concorrenza, nella comprensione del mercato e gestione del business post-vendita. Ottima anche l’efficacia del Marchio di sviluppare politiche che favoriscano il business dei ricambi. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)