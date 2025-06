Brembo entra nel mondo delle bici

(Adnkronos) –

Brembo entra ufficialmente per la prima volta nel mondo delle competizioni mountain bike, più precisamente nel campionato del mondo Downhill, al fianco di un partner d’eccezione come il Team Gravity di Specialized Bicycles.

Il debutto ufficiale sarà in occasione della gara in Val di Sole, tappa prevista il 20-22 giugno nel calendario UCI MTB World Series 2025. Proprio durante quel weekend, in concomitanza con il Gran Premio d’Italia Brembo di MotoGP, tutti gli appassionati potranno vedere dal vivo la nuova MTB Specialized all’interno del paddock del Mugello. “Entrare ufficialmente nel mondo del cycling attraverso la porta principale del campionato mondiale MTB è una nuova sfida entusiasmante per Brembo. Siamo orgogliosi di farlo con un team e con un costruttore che condividono la nostra stessa visione di performance e innovazione e non è un caso che questo avvenga nell’anno del 50° anniversario di Brembo nelle competizioni motoristiche” ha dichiarato Andrea Paganessi, Brembo Motorcycle Global Chief Operating Officer. “Oggi possiamo affermare che grazie ai progressi tecnologici Brembo non ha semplicemente migliorato la frenata, ma l’ha rivoluzionata”.

“Specialized crede fortemente che le corse siano il banco di prova definitivo per l’innovazione” ha dichiarato Armin Landgraf, CEO di Specialized. “Ricerchiamo partner che possano garantire i nostri medesimi standard di performance e la storia di Brembo, caratterizzata da progressi tecnologici all’avanguardia e prestazioni di alto livello in gara, ci ha portato a questa scelta. Una collaborazione che rappresenta un investimento strategico per supportare i nostri atleti che corrono al massimo livello. Le gare downhill si evolvono continuamente e questa partnership garantisce la possibilità di continuare a offrire innovazioni che permettano a Specialized di continuare a competere per un grande futuro nello sport”.

