China Car Company presenta i modelli DFSK E5 PHEV e GLORY 600

(Adnkronos) –

DFSK Motor, acronimo di Dongfeng Sokon Automobile, è un costruttore automobilistico fondato nel recente 2003 ma già ricco di novità in tema automotive. L’azienda possiede infatti sette centri produttivi, uno dei quali negli Stati Uniti e un centro di Ricerca e Sviluppo sempre negli USA, nella Silicon Valley. La rete di vendita è nazionale e conta già circa 100 punti vendita, nel prossimo mese l’azienda DFSK inizierà anche dei corsi di formazione post-vendita affidati a CETOC, società leader del settore. Ma veniamo ai due modelli presentati proprio ieri, l’E5 PHEV rappresenta la filosofia E Life: Electric/Economic/Environmental. E’ un SUV da 7 posti, estremamente versatile e garantisce comfort e praticità su ogni tipo di terreno. Il propulsore è un motore termico 4 cilindri in linea è di 1.498 cc, con una potenza massima di 81 kW (110 CV), abbinato all’elettrico da 130 kW (180 CV). Il tempo di ricarica completa è di 4 ore con una capacità della batteria di 17,52 kWh. Il nuovo DFSK GLORY 600 è sempre un SUV di ultima generazione a 7 posti ma con dimensioni di grande impatto visivo, 4720x1865x1785 mm. La motorizzazione è un propulsore 1.5 TGDi sovralimentato, a benzina: un 4 cilindri in linea e 16 valvole di 1.499 cc, in grado di erogare 185 CV di potenza e 300 Nm di coppia massima, per una velocità di 180 km/h. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)