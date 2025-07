Nuovo Opel Frontera: il nuovo SUV elettrificato spazioso, versatile e accessibile

(Adnkronos) – Efficiente, elettrificato e ricco di idee pratiche, il nuovo Opel Frontera nasce per accompagnare ogni giornata con la massima versatilità. Il design squadrato e pulito non è soltanto un tratto estetico: esalta lo spazio interno, capace di accogliere comodamente cinque persone e i loro bagagli—oppure sette passeggeri nella configurazione opzionale GS (+900 €). Con 4.385 mm di lunghezza e 1.849 mm di larghezza (specchi ripiegati), il Frontera offre 460 l di bagagliaio in assetto standard. Lo schienale posteriore frazionato 60:40 si ripiega a filo, estendendo il volume a circa 1.600 l e generando un vano lungo 1.876 mm e largo 937 mm: abbastanza per valigie, attrezzi o scatole da trasloco, caricabili senza fatica grazie alla soglia a 77 cm da terra. La gamma in Italia parte da 24.900 euro chiavi in mano per la versione ibrida; chi desidera la guida a zero emissioni locali può scegliere Opel Frontera Electric da 29.900 euro. Entrambe le varianti condividono un abitacolo arioso, numerosi vani porta-oggetti e la plancia Pure Panel con infotainment connesso. Chi ha bisogno di ulteriore capacità può sfruttare gli accessori ufficiali: box da tetto di varie dimensioni, portapacchi modulari o borse studiate per organizzare al meglio il carico. Ogni elemento è progettato per integrazione aerodinamica e semplicità d’uso, aumentando volume utile e sicurezza durante il viaggio. In città, in vacanza o su strade sterrate, Opel Frontera dimostra che sostenibilità, praticità e prezzo accessibile possono convivere in un solo SUV.

