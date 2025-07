Polestar Charge supera il milione di punti di ricarica pubblici in Europa

(Adnkronos) –

Polestar compie un importante passo nella transizione verso la mobilità elettrica espandendo il servizio Polestar Charge a oltre 1 milione di punti di ricarica pubblici in Europa. Una soglia simbolica, che consolida la rete come una delle più capillari del continente, accessibile comodamente da un’unica piattaforma digitale. In Italia, gli utenti possono contare su più di 63.000 stazioni di ricarica pubblica, di cui 4.900 incluse nell’abbonamento Polestar Charge. Quest’ultimo garantisce uno sconto fino al 30% sulle ricariche effettuate presso operatori come Ionity, Electra, Ewiva, Atlante, Becharge e Allego.

La rete integra grandi nomi internazionali, Ionity, Recharge, Fastned, Total, Tesla Superchargers, Allego, e operatori locali, offrendo una copertura ampia e servizi ottimizzati nei mercati in cui Polestar è attiva. Tutto è gestibile da un’unica app, che semplifica ogni fase del processo: dalla localizzazione della colonnina alla pianificazione del tragitto con Google Maps, fino al pagamento. Un aspetto distintivo del sistema è la tecnologia Plug & Charge, ora operativa anche in Europa per Polestar 2 Model Year 2026 e per Polestar 3. Questo sistema consente al veicolo di comunicare direttamente con la stazione abilitata, automatizzando la transazione e rendendo la ricarica ancora più fluida. Elettra Benelli, Market Director di Polestar Italia, ha evidenziato come l’espansione della rete rappresenti un ulteriore passo avanti per rendere sempre più semplice e conveniente l’esperienza di possedere e guidare una Polestar, sia in Italia che all’estero. L’abbonamento Polestar Charge, sviluppato in collaborazione con Plugsurfing, è disponibile in numerosi Paesi europei, tra cui Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Attivo dal 2020 per i possessori di Polestar 2, il servizio si è progressivamente evoluto fino a diventare un punto di riferimento per chi cerca efficienza, accessibilità e integrazione nell’infrastruttura di ricarica pubblica elettrica. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)