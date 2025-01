Cirelli Motor Company e Point S insieme per una collaborazione strategica

(Adnkronos) –

Cirelli Motor Company, azienda italiana leader nell’importazione e commercializzazione di automobili di alta qualità, e Point S Italia, network di riparatori e rivenditori di pneumatici con oltre 250 centri affiliati, annunciano l’avvio di una collaborazione strategica per l’assistenza clienti su scala nazionale. “Questa partnership rappresenta un passo fondamentale per garantire ai nostri clienti un servizio di assistenza capillare e di alta qualità,” ha dichiarato Paolo Daniele Cirelli, presidente di Cirelli Motor Company. “La nostra missione è offrire non solo auto innovative e sostenibili, ma anche un’esperienza di assistenza senza precedenti, e Point S Italia è il partner ideale per raggiungere questo obiettivo.”



Cirelli Motor Company, fondata nel 2023 e radicata in una tradizione familiare che affonda le sue origini nel 1974, si distingue per la capacità di combinare design italiano, tecnologia avanzata e sostenibilità, la sua gamma di veicoli comprende modelli Mild Hybrid, Mild Hybrid GPL e Hydroge Hybrid.

Questo nuovo accordo prevede l’integrazione di tre livelli di servizio per i centri affiliati Point S:

– Punti di assistenza generici dedicati alla manutenzione ordinaria e alle necessità di base dei veicoli Cirelli.

– Officine autorizzate: dotate di attrezzature diagnostiche avanzate per interventi più complessi. – Centri di assistenza premium: con la possibilità di rivendere i veicoli Cirelli.