Citroen C3 e C3 Aircross, anche per neopatentati

(Adnkronos) – Le nuove Citroen C3 e C3 Aircross possono essere guidate anche dai neopatentati grazie all'introduzione del nuovo Codice della Strada. Per chi ha conseguito la patente dal 14 dicembre in poi, la limitazione relativa alla soglia di potenza degli autoveicoli aumenta da 50 kW/t a 75 kW/t. Restano invariate nel Nuovo Codice della Strada le restrizioni relative ai limiti di velocità in autostrada e sulle strade extraurbane principali. Dal suo lancio commerciale, la nuova Citroen C3 ha già raccolto circa 21.000 ordini, confermandosi una delle punte di diamante del Marchio. È un'auto progettata per stabilire nuovi primati e parametri, anche nel settore delle auto elettriche, grazie a un prezzo di lancio inferiore ai 24.000 euro. La versione elettrica, denominata E-C3, offre un'autonomia fino a 440 km nel ciclo urbano, grazie a un motore elettrico da 113 CV e a una batteria da 44 kWh. La variante con motorizzazione endotermica dispone invece di un motore da 100 cavalli, una trasmissione a catena e un cambio manuale a 6 marce. Per chi necessita di maggiore spazio, Citroen propone anche la nuova C3 Aircross, un SUV compatto che può ospitare fino a 7 passeggeri. Anche questa variante è disponibile in versione completamente elettrica, dotata di una batteria al litio ferro fosfato. Rispetto alla precedente generazione, gli interni delle nuove Citroen C3 e C3 Aircross offrono numerose novità, come il Touch Pad da 9 pollici e gli avanzati sistemi di assistenza alla guida. Debutta anche l'Head-Up Display a colori.