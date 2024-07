Debutto mondiale della MG Cyber GTS Concept

(Adnkronos) –

MG ha scelto la splendida cornice del Festival of Speed di Goodwood per presentare al mondo la nuovissima MG Cyber GTS Concept nata dalle mani di Gerry Judah.

La MG Cyber GTS Concept rende omaggio alla MGC GTS Sebring e cosa non da poco è la prima due posti EV cabrio al mondo ad entrare in produzione. Si tratta di una perfetta 2+2 e alimentata da due tipologie di motorizzazioni ovviamente elettriche. La prima con trazione solo posteriore e 310 CV circa di potenza mentre la seconda con due motori EV con un valore di potenza che si avvicinerà ai 536 CV, questa versione è a quattro ruote motrici. Interessante e molto sportive sono le due portiere che si aprono verso l’alto dando una linea e anche un ingresso nella vettura molto comodo. L’arrivo previsto sulle strade della nuova MG Cyber GTS Concept è già nelle prossime settimane.

Andrea Bartolomeo, Vice President e Country Manager di SAIC Motor Italy, ha commentato: “Cento anni fa, MG ha conquistato gli appassionati di tutto il mondo, realizzando l’auto sportiva per tutti e trasformando in realtà i loro sogni. Siamo ancora impegnati in quella visione di offrire auto accessibili, innovative e posizionarci come la migliore proposta in tutti i segmenti di mercato. La Cyberster testimonia questo impegno. Una roadster EV ad alte prestazioni con cui MG torna nel segmento delle vetture sportive con la voglia di rinnovare l’impatto emozionale delle vetture che hanno fatto amare MG rendendo celebre questo marchio”.

