Fiat 500e Giorgio Armani: eleganza e zero emissioni

(Adnkronos) –

Fiat 500e Giorgio Armani è stata presentata in occasione dell’anniversario del Marchio automobilistico torinese. Nasce grazie alla collaborazione tra Fiat e Giorgio Armani, una partnership iniziata nel 2020 con il lancio di una versione esclusiva della 500e. A distanza di quattro anni, questo sodalizio si rinnova. Una versione realizzata con una cura per i dettagli maniacale, un’auto che incarna il Made in Italy e l’eccellenza italiana. Prodotta nello stabilimento di Mirafiori a Torino, la 500e Giorgio Armani è disponibile esclusivamente in configurazione hatchback e in due colorazioni esclusive, il Verde scuro micalizzato e il Greyge ceramico, una tonalità sofisticata inventata da Armani, che fonde il grigio e il beige. Anche gli interni sono stati profondamente rivisti. Presenti delle cuciture chevron e motivi tridimensionali sugli inserti centrali dei sedili. Del legno laserato riveste la plancia. Il logo Armani è visibile sulle ruote e sui sedili, così come sul cruscotto e sul lunotto. Nella ricca dotazione di serie figurano una serie di accessori Premium, dai fari Full LED Infinity Design al tetto in vetro. La vettura è equipaggiata anche con un sistema audio JBL premium, display TFT da 7” e schermo centrale touch da 10,25” con radio DAB e connettività Wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Per quanto concerne la motorizzazione, la Fiat 500e Giorgio Armani è spinta da un motore elettrico da 118 cavalli. La sua autonomia nel ciclo combinato WLTP è di 320 km.

La vettura sarà commercializzata in edizione limitata, in Europa, Giappone, Australia, Medio Oriente e Africa a partire dal prossimo anno. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)