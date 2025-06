Fiat, doppio premio per la Grande Panda agli Autocar Awards 2025

(Adnkronos) – Nuovo riconoscimento per Fiat Grande Panda nominata “Best Small Car” agli Autocar Awards 2025. Il riconoscimento, ricevuto dalla più antica e autorevole rivista automobilistica britannica, ne sottolinea l’esclusivo design, pratico ed accessibile. Ma il nuovo modello ha portato anche un secondo riconoscimento al brand nell’edizione 2025 degli Autocar Awards. Infatti François Leboine, Responsabile del Design Fiat, è stato nominato “Design Hero” 2025 proprio per il suo lavoro sulla Grande Panda. Come sottolinea Mark Tisshaw, direttore di Autocar, “la Grande Panda è ciò che accade quando una casa automobilistica presta attenzione e rispetta non solo la propria tradizione, ma anche un approccio innovativo, per conferire al suo nuovo modello un autentico appeal sia tra gli acquirenti abituali sia tra coloro che si affidano a Fiat per la prima volta. Dalla scritta ‘Panda’ impressa sulla carrozzeria alla cornice del sistema di infotainment che ricorda la vecchia pista di prova FIAT sul tetto dello stabilimento del Lingotto, l’auto rappresenta un approccio creativo e piacevolmente allegro al design.” Per Tisshaw, “è estremamente raro che una nuova auto venga accolta così bene da cambiare la percezione dell’azienda che l’ha creata, ancor prima che qualcuno si sieda al volante. Questo è il tipo di impatto immediato che i designer di automobili sognano, ma che pochissimi riusciranno mai a ottenere. Nel suo attuale ruolo di responsabile del design Fiat, François Leboine ha guidato la creazione della nuova Grande Panda, che combina sapienti richiami alla Panda degli anni ’80 con un design fresco e ricco di dettagli. Crea nuove opportunità per l’azienda, dimostrando al contempo che auto accessibili possono essere straordinariamente raffinate stilisticamente”. Commentando il riconoscimento Leboine ricorda il contributo di un team che ha lavorato “con molta energia e il coraggio di fare cose mai fatte prima. Avevo le idee chiare su cosa volevo e loro l’hanno realizzato rapidamente e con professionalità. Con la Grande Panda, abbiamo creato un’icona. Quando sono arrivato in FIAT, la cosa più importante era creare qualcosa di economicamente accessibile, intelligente nel modo in cui l’abbiamo realizzata e ancora più accessibile, un obiettivo difficile per un’auto elettrica, ma che abbiamo raggiunto con la Grande Panda”. Appassionato di design, Leboine si è laureato al Royal College of Art di Londra. È entrato a far parte del marchio italiano quattro anni fa e lavora presso il Centro Stile Fiat di Torino. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)