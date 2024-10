Honda, nuove tecnologie sulla 0 Series

(Adnkronos) –

Honda presenterà diverse tecnologie di nuova generazione che debutteranno sulla futura gamma di veicoli elettrici, le 0 Series. Compatta, leggera e intelligente, la gamma Honda 0 Series si sta sviluppando sulla base di idee totalmente innovative. Veicoli elettrici in grado di offrire una serie di tecnologie avanzate e premium. Avrà un design coinvolgente e sarà equipaggiata con sistemi di assistenza alla guida avanzati, gli ADAS di livello superiore garantiranno sicurezza ma anche tranquillità alla guida. Tecnologie connesse e tanto spazio per le persone, un nuovo concetto di veicolo elettrico che eleverà il piacere di guida. Debutteranno nel 2026, in occasione del CES 2024, il costruttore giapponese aveva già svelato i primi due concept della 0 Series, la Saloon e la Space-Hub.

Entro i prossimi due anni sarà presentato il primo modello di serie della Saloon. Il programma di sviluppo delle nuove EV messo a punto dal Brand nipponico prevede il lancio di ben 7 modelli "Honda 0 Series" a livello mondiale entro il 2030, veicoli di piccole, medie e grandi dimensioni. La piattaforma studiata da Honda per la gamma "0 Series" è in acciaio ad altissima resistenza, una soluzione che consentirà di utilizzare un pacco batteria sottile e un assale elettrico di nuova concezione. Il baricentro basso e l'aerodinamica attiva consentiranno di elevare il piacere di guida. Nella zona anteriore saranno presenti dei deflettori aria ad azionamento automatico, la cui apertura varierà in base a diversi fattori, tra cui anche la velocità del veicolo. Altra novità presente su questa inedita gamma di EV sarà il sistema operativo sviluppato da Honda. Offrirà una nuova esperienza di mobilità e sopporterà gli aggiornamenti software via rete (OTA).