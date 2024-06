Hyundai Ioniq 5 N: la prova sul circuito di Varano de’ Melegari

(Adnkronos) – La nuova Hyundai Ioniq 5 N è una hot hatch velocissima, potente e che conquista per il suo saper andare realmente forte. Mai una Hyundai è stata così potente e scattante. Con il lancio della Ioniq 5 N e con la prova in pista sul circuito di Varano de’ Melegari, ancora una volta il Marchio coreano, sottolinea come l’elettrico, possa essere la scelta vincente, anche tra i cordoli. Oltre 600 cavalli per una cinque porte che ha tecnologia da vendere e che offre un’accelerazione alla portata di poche altre super sportive. Meno di quattro secondi per raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo e una velocità di punta di 260 km/h, un’auto elettrica che ha dalla sua, potenzialità infinite e che in pista, rappresenta tutto il DNA sportivo della divisione N di Hyundai.



Pier Paolo Greco, Direttore Marketing e Comunicazione Hyundai Italia: “Siamo qui perché crediamo nell’elettrico. Una giornata in pista che ci permetterà di provare la nuova Hyundai Ioniq 5 N. La divisione N aiuta il nostro brand a crescere in termini di sportività. Hyundai da qualche anno ha deciso di entrare nel WRC ma anche nel TCR. L’origine del nome “N” deriva proprio dal Nurburgring. Una serie di modelli con un DNA sportivo. Un’evoluzione accompagnata da una serie di prototipi funzionanti che hanno anticipato le innovazioni che sono arrivate in produzione. Dalla RN22e alla N Vision 74 fino alla Ioniq 5 N. Sono auto pensate per offrire una pura emozione di guida. Ioniq 5 N è un modello unico in grado di offrire il massimo delle performance con la motorizzazione elettrica. I numeri parlano chiaro, 650 cavalli, 3,4 secondi nello 0 – 100 km/h e una velocità massima di 260 km/h. Al Nurburgring, la Ioniq 5 N ha girato in circa 7 minuti e 45 secondi”.



Stefano Zappettini – Head of Product and Pricing Hyundai Italia: “Si ispira al WRC per via della sua dinamicità, la Hyundai Ioniq 5 N è più lunga di 50 mm rispetto alla versione normale e ha un peso di 2.235 kg, pesa circa 200 kg in più. Le maggiori dimensioni sono dovute alle appendici aerodinamiche e alle ruote. Il design ha una derivazione sportiva, dalle prese d’aria maggiorate ai passa ruota allargati. Cerchi da 21 pollici forgiati con pneumatici Pirelli P Zero 275/35, l’altezza è stata ribassata di 20 mm. Al retro le principali novità sono costituite dalla presenza di uno spoiler maggiorato, dalla la terza luce di stop triangolare e dal tergilunotto. Per la prima volta c’è un volante N a quattro pulsanti, i sedili sono sportivi, presenti dei cuscinetti per appoggiare le ginocchia. I sedili sportivi a guscio hanno una struttura dedicata”.



Un pacco batteria da 84 kW, per un’autonomia fino a 448 KM nel ciclo WLTP. L’architettura della Ioniq 5 N è a 800 Volt. Per effettuare una ricarica dal 10 all’80% della capacità massima della batteria, occorrono circa in 18 minuti in presenza di una stazione di ricarica ultrarapida. Tecnicamente, la presenza di una coppia di motori elettrici, assicura una potenza complessiva di 650 cavalli per 770 Nm con Boost attivato, Le unità elettriche, raggiungono un “regime di rotazione” fino a 21.000 giri al minuto. In modalità “normale”, la potenza disponibile è di 609 cavalli, la coppia massima è di 740 Nm. Straordinaria la capacità di accumulare energia in frenata, fino a 0,6g. Tra i plus della N, vanno annoverati il battery precondition, i rinforzi strutturali (crescono i punti di saldatura e collante) ed il software specifico N. Tecnicamente, i tecnici Hyundai, hanno apportato una serie di modifiche alla struttura della Ioniq 5, con l’obiettivo di renderla più rigida e di adeguarla alle elevatissime prestazioni: • 42 punti di saldatura in più • 2,1metri di adesivi per maggiore rigidità • pianale rinforzato • rivisti gli attacchi sospensioni Adeguato alle maggiori performance anche l’impianto frenante, i dischi freno anteriore sono da 400 mm, al retro sono da 370 mm con pinze a quattro pistoncini. Lo schema sospensioni prevede la classica soluzione McPherson all’anteriore e una più raffinata architettura Multilink al posteriore. Migliorato il raffreddamento, nel frontale sono presenti nuove prese d’aria, previsto un sistema di raffreddamento per l’olio e la batteria, la Ioniq 5 N è dotata di radiatori ad alta e bassa temperatura. Prezzi a partire da 76.900 euro. Unico accessorio disponibile, il Plus Pack che include sedili anteriori sportivi e ventilati ed il tetto panoramico. Un tracciato quello della pista di Varano de’ Melegari, lungo 1.640 metri e che ha permesso, visto il suo “tecnicismo”, di provare al meglio le caratteristiche della nuova Hyundai Ioniq 5 N.

Lungo il piccolo rettilineo che porta alla prima curva stretta a sinistra, abbiamo raggiunto una velocità massima di oltre 180 km/h, il tutto con una facilità disarmante e con un impianto frenante perfetto per modulabilità e soprattutto resistenza. Il pedale del freno nel corso delle tre sessioni di prova non ha mai accusato un allungamento della corsa (fading). Straordinaria nella sua capacità nel prendere velocità, in curva, la Ioniq 5 N, ha una stabilità disarmante, gli pneumatici Pirelli P Zero non fanno fatica a trasmettere sull’asfalto l’enorme coppia disponibile, il volante ha una precisione millimetrica. Una cinque porte dal DNA chiaramente super sportivo, che richiede il giusto sincronismo tra volante ed acceleratore, perché la coppia immediata va dosata. Pochi giri e il feeling che la N trasmette è impagabile, disarmante la sua capacità nell’uscire da un tornante stretto e di proiettarsi come una fionda alla curva successiva. Attivando l’N Active Sound+ e l’N eShift, è possibile “cambiare” marcia utilizzando i paddle al volante, con una sonorità racing, che ha dell’inverosimile. Due funzionalità che elevano il piacere di guida di un’auto elettrica sportiva che merita di essere guidata in pista. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)